Пиоли поставил Милан в один ряд с Ливерпулем и Байером

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о целях, к которым будет стремиться его команда в оставшейся части нынешнего сезона.

«Лига Европы – одна из наших основных целей. Там принимают участие и другие отличные команды, такие как «Ливерпуль» и «Байер». Однако не уверен, что мы сильно уступаем им. Победа в этом турнире – это важная и сложная цель. Она может стать даже сложнее победы в Лиге чемпионов, потому что игры проходят по четвергам. Но нам надо хорошенько постараться», – заявил Пиоли.

Напомним, «Милан» в Лиге чемпионов занял третье место в группе с «ПСЖ», дортмундской «Боруссией» и «Ньюкаслом». В первом раунде плей-офф Лиги Европы «россонери» сыграют с «Ренном» (15 и 22 февраля).

Ранее Стефано Пиоли заявил, что не боится увольнения из «Милана».