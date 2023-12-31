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Италия
31 декабря 2023, 04:50 | Обновлено 31 декабря 2023, 04:51
98
0

Пиоли поставил Милан в один ряд с Ливерпулем и Байером

Наставник миланского клуба – о задачах команды

31 декабря 2023, 04:50 | Обновлено 31 декабря 2023, 04:51
98
0
Пиоли поставил Милан в один ряд с Ливерпулем и Байером
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о целях, к которым будет стремиться его команда в оставшейся части нынешнего сезона.

«Лига Европы – одна из наших основных целей. Там принимают участие и другие отличные команды, такие как «Ливерпуль» и «Байер». Однако не уверен, что мы сильно уступаем им.

Победа в этом турнире – это важная и сложная цель. Она может стать даже сложнее победы в Лиге чемпионов, потому что игры проходят по четвергам. Но нам надо хорошенько постараться», – заявил Пиоли.

Напомним, «Милан» в Лиге чемпионов занял третье место в группе с «ПСЖ», дортмундской «Боруссией» и «Ньюкаслом». В первом раунде плей-офф Лиги Европы «россонери» сыграют с «Ренном» (15 и 22 февраля).

Ранее Стефано Пиоли заявил, что не боится увольнения из «Милана».

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Стефано Пиоли Милан Лига Европы Ливерпуль Байер
Источник Football-Italia
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