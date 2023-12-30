Стефано ПИОЛИ: «Я не боюсь увольнения»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился міслями относительно своего будущего в стане «россонери» на фоне слухов о его возможном увольнении.

«Я не боюсь этого. Я хотел бы, чтобы команда под моим руководством полностью раскрыла свой потенциал. Мы должны демонстрировать более длительные отрезки хорошей игры на поле, а сама наша игра должна быть более компактной», – заявил Пиоли.

«Милан» в таблице Серии А занимает 3-е место, имея 33 очка. Он отстает от лидирующего «Интера» на 12 пунктов.

Ранее сообщалось, что Пиоли может сменить «Милан» на «Наполи».