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Италия
30 декабря 2023, 10:08 | Обновлено 30 декабря 2023, 10:17
262
0

Стефано ПИОЛИ: «Я не боюсь увольнения»

Наставник «Милана» – о своих планах

30 декабря 2023, 10:08 | Обновлено 30 декабря 2023, 10:17
262
0
Стефано ПИОЛИ: «Я не боюсь увольнения»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился міслями относительно своего будущего в стане «россонери» на фоне слухов о его возможном увольнении.

«Я не боюсь этого. Я хотел бы, чтобы команда под моим руководством полностью раскрыла свой потенциал. Мы должны демонстрировать более длительные отрезки хорошей игры на поле, а сама наша игра должна быть более компактной», – заявил Пиоли.

«Милан» в таблице Серии А занимает 3-е место, имея 33 очка. Он отстает от лидирующего «Интера» на 12 пунктов.

Ранее сообщалось, что Пиоли может сменить «Милан» на «Наполи».

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Стефано Пиоли Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Football-Italia
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