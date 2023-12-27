Наполи планирует переманить тренера Милана

«Наполи» уже сейчас занимается поисками нового главного тренера на следующий сезон. Вальтер Маццарри, который возглавляет команду сейчас, рассматривается лишь как временная кандидатура.

По информации итальянских СМИ, «Наполи» рассматривает одним из кандидатов на пост главного тренера нынешнего наставника «Милана» Стефано Пиоли.

Самим Пиоли руководство «россонери» сейчас недовольно. Тренер может быть уволен уже по ходу сезона и точно не останется в клубе на следующий сезон. Пиоли работает с «Миланом» с октября 2019 года.