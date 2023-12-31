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  4. Таблица чемпионата Португалии. Кто лидер, что у Трубина и других украинцев?
Португалия
31 декабря 2023, 03:17 |
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Таблица чемпионата Португалии. Кто лидер, что у Трубина и других украинцев?

23-30 декабря состоялись матчи 15-го тура

31 декабря 2023, 03:17 |
140
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Таблица чемпионата Португалии. Кто лидер, что у Трубина и других украинцев?
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

23-30 декабря состоялись матчи 15-го тура чемпионата Португалии 2023/24, которые стали последними в 2023 году.

«Спортинг» в гостях выиграл у «Портимоненсе» со счетом 2:1, а «Порту» на своем поле минимально обыграл «Шавеш» 1:0.

«Бенфика» вместе с украинским голкипером Анатолием Трубиным оказалась сильнее «Фамаликау» (3:0). Украинец сделал 2 сейва.

«Ароука» и Богдан Милованов на выезде уверенно обыграли «Эштрелу» 4:1. Милованов провел весь поединок на поле.

«Визела» дома сыграла вничью с «Морейренсе» 0:0. Украинский защитник хозяев Орест Лебеденко начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле только на 90+2-й минуте вместо Матеуса Перейры.

Лидером чемпионата Португалии 2023/24 является «Спортинг». У команды 37 очков. У «Бенфики» с Трубиным, которая располагается на 2-м месте, в активе 36 пунктов. Тройку замыкает «Порту» (34). На 4-й строчке расположилась «Брага» (32), а на 5-й – «Витория Гимарайнш» (29).

«Ароука» с Миловановым находится на 10-м месте с 16 очками, а «Визела» и Лебеденко – на 16-й (12) из 18.

Чемпионат Португалии 2023/24. 23-30 декабря. 15-й тур

  • Портимоненсе – Спортинг – 1:2
  • Каза Пия – Брага – 1:3
  • Эшторил – Фаренсе – 4:0
  • Жил Висенте – Боавишта – 1:0
  • Порту – Шавеш – 1:0
  • Бенфика – Фамаликау – 3:0
  • Эштрела – Арока – 1:4
  • Витория Гимарайнш – Риу Аве – 1:0
  • Визела – Морейренсе – 0:0

Чемпионат Португалии 2023/24 после 15-го тура

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Источник Sport.ua
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