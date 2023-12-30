ГОЛОВКО – о желании Зозули стать президентом УАФ: «Добро пожаловать к нам»
Известный специалист пригласил бывшего футболиста приехать в Украину
Главный тренер «Диназа» Александр Головко прокомментировал желание бывшего форварда сборной Украины Романа Зозули стать президентом УАФ.
- Читали слова Зозули, который сказал, что хотел бы идти на выборы президента УАФ, но ему дали понять, что там уже все решено?
- Да. Он имеет собственное мнение. Он живет в Испании? Добро пожаловать к нам. Поработайте, зайдите в систему, и все будет. Это так работает.
Я являюсь частью нынешней футбольной системы на определенном уровне. Понимаю, где я работаю, в какой стране, в каких условиях и сколько еще есть тренеров, которые не работают. Это перенасыщенный рынок. Но мы, тренеры, самодостаточны – и можем говорить то, что думаем. Таких немного. Это пугает президентов, специалистов, которые не могут тобой управлять, – сказал Головко.
Отметим, что Андрей Шевченко является единственным кандидатом для избрания на должность президента УАФ на внеочередном XXVI Конгрессе Украинской ассоциации футбола, который запланирован на 25 января 2024 года.
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