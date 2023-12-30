Фаны МЮ обвиняют тен Хага в «преступной» замене в игре с Ноттингем Форест

Болельщики «Манчестер Юнайтед» утверждают, что Эрик Тен Хаг совершил «преступную» замену в матче 20-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест (1:2).

Отметим, что после перерыва вместо английского полузащитника Кобби Мейну вышел 18-летний шотландец Скотт Мактоминей, что не на шутку встревожило фанов команды.

Один болельщиков написал: «Это преступление, за которое можно уволить».

Второй развил мысль: «Если Мейну не травмирован, то я хочу, чтобы тен Хаг был уволен на месте. Даже не надо ждать до конца тайма».

Еще один написал: «Эта замена Мейну на Мактоминея будет преследовать меня неделями. Где здесь план? Это так убого».

Кто-то добавил: «Выход Мактоминея вместо Майну – пример плохого управления игрой».

В этом сезоне «Ман Юнайтед» проиграл девять матчей в лиге.