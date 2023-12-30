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  4. Фаны МЮ обвиняют тен Хага в «преступной» замене в игре с Ноттингем Форест
Англия
30 декабря 2023, 21:50 | Обновлено 30 декабря 2023, 22:14
1032
2

Фаны МЮ обвиняют тен Хага в «преступной» замене в игре с Ноттингем Форест

Болельщики утверждают, что главный тренер допустил роковую ошибку

30 декабря 2023, 21:50 | Обновлено 30 декабря 2023, 22:14
1032
2
Фаны МЮ обвиняют тен Хага в «преступной» замене в игре с Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Болельщики «Манчестер Юнайтед» утверждают, что Эрик Тен Хаг совершил «преступную» замену в матче 20-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест (1:2).

Отметим, что после перерыва вместо английского полузащитника Кобби Мейну вышел 18-летний шотландец Скотт Мактоминей, что не на шутку встревожило фанов команды.

Один болельщиков написал: «Это преступление, за которое можно уволить».

Второй развил мысль: «Если Мейну не травмирован, то я хочу, чтобы тен Хаг был уволен на месте. Даже не надо ждать до конца тайма».

Еще один написал: «Эта замена Мейну на Мактоминея будет преследовать меня неделями. Где здесь план? Это так убого».

Кто-то добавил: «Выход Мактоминея вместо Майну – пример плохого управления игрой».

В этом сезоне «Ман Юнайтед» проиграл девять матчей в лиге.

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Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
Источник Sport Bible
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Комментарии 2
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Андрей Шевченко
Ні, якщо випустили 18-річного мактомінея, то це дійсно злочин ))
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Иван Качура
Відпустили Елангу, а на фланзі в МЮ до сих пір Антоні 🤡 
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