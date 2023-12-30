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Украина. Первая лига
30 декабря 2023, 21:08 |
1095
0

Маркевич описал ситуацию с двумя потенциальными трансферами легионеров

Сейчас не все футболисты хотят ехать в Украину

30 декабря 2023, 21:08 |
1095
0
Маркевич описал ситуацию с двумя потенциальными трансферами легионеров
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Главный тренер львовский «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал возможное усиление команды во время зимнего трансферного окна.

- Вы говорили, что стоит ожидать трансферы зимой. Боливийский журналист Сантьяго Росадо писал, что доминиканский форвард клуба Олвейс Реди Дорни Ромеро скоро станет игроком «Карпат». Насколько это правда?
- Нет, это еще абсолютного ничего не точно. Когда будет официально подписан контракт с «Карпатами», тогда я смогу сказать, что он карпатовец. Пока только ведем переговоры. И не только с ним разговариваем. Сейчас не все футболисты хотят ехать, не всем подходит футбол в Украине. Пока еще рано что-то говорить. Мы ведем переговоры не только с ним, у нас на прицеле много футболистов и из Украины, и из-за рубежа. Но не все от нас зависит.

- Вы сказали, что левый защитник из Колумбии уже приобрел билеты. Речь о Йеферсоне Родаллеге?
- Да, с ним также ведем переговоры. Но еще раз повторяю – контракт пока не подписали. Пока не о чем говорить.

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Источник NV.ua
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