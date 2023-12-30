Маркевич описал ситуацию с двумя потенциальными трансферами легионеров

Главный тренер львовский «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал возможное усиление команды во время зимнего трансферного окна.

- Вы говорили, что стоит ожидать трансферы зимой. Боливийский журналист Сантьяго Росадо писал, что доминиканский форвард клуба Олвейс Реди Дорни Ромеро скоро станет игроком «Карпат». Насколько это правда?

- Нет, это еще абсолютного ничего не точно. Когда будет официально подписан контракт с «Карпатами», тогда я смогу сказать, что он карпатовец. Пока только ведем переговоры. И не только с ним разговариваем. Сейчас не все футболисты хотят ехать, не всем подходит футбол в Украине. Пока еще рано что-то говорить. Мы ведем переговоры не только с ним, у нас на прицеле много футболистов и из Украины, и из-за рубежа. Но не все от нас зависит.

- Вы сказали, что левый защитник из Колумбии уже приобрел билеты. Речь о Йеферсоне Родаллеге?

- Да, с ним также ведем переговоры. Но еще раз повторяю – контракт пока не подписали. Пока не о чем говорить.