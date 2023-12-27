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  4. «Уже купил билеты». Маркевич анонсировал трансфер легионера в Карпаты
Украина. Первая лига
27 декабря 2023, 20:08 |
1258
0

«Уже купил билеты». Маркевич анонсировал трансфер легионера в Карпаты

Скорее всего, речь идет о Еферсоне Родаллеге

27 декабря 2023, 20:08 |
1258
0
«Уже купил билеты». Маркевич анонсировал трансфер легионера в Карпаты
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер львовский «Карпат» Мирон Маркевич анонсировал трансфер легионера:

«Нам бы очень хотелось подписать хотя бы трех футболистов, чтобы закрыть проблемные места. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными новичками. Один игрок должен вскоре приехать, он уже приобрел билеты. Это левый защитник из Колумбии. «Карпаты» выступают в Первой лиге, поэтому это порождает сомнения в процессе переговоров – стоит ли ехать к нам. Основная работа будет проводиться уже по ходу второго круга, поскольку летом мы хотим еще трех-четырех новичков подписать».

Скорее всего, Мирон Богданович имеет в виду Еферсона Родаллегу. Об интересе к нему со стороны львовян сообщалось ранее.

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Карпаты Львов Мирон Маркевич трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу чемпионат Колумбии по футболу
Источник ФК Карпаты Львов
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