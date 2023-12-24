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  4. Маркевич рассказал, сколько новичков будет в Карпатах
Украина. Первая лига
24 декабря 2023, 13:44 |
1729
0

Маркевич рассказал, сколько новичков будет в Карпатах

Тренер львовян – о кадровой ситуации в «Карпатах»

24 декабря 2023, 13:44 |
1729
0
Маркевич рассказал, сколько новичков будет в Карпатах
УПЛ. Мирон Маркевич

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, на какое усиление рассчитывает во время зимнего трансферного окна:

– Не следует ожидать значительных кадровых пертурбаций. Ведь с костяком «Карпат» мы уже определились, эти игроки оправдали наши надежды, им можно доверять. Конечно, «Карпаты» продолжают активно работать на трансферном «рынке», переговоры ведутся с тремя легионерами, несколькими украинскими исполнителями. Но это усиление будет точечным, максимум 5-6 новичков. С ними постараемся определиться до отъезда на зарубежные сборы.

Пока «Карпаты» лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 45 очков.

Ранее Мирон Маркевич рассказал о встрече в Испании с Романом Яремчуком и о возвращении в «Карпаты» Владимира Езерского.

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Мирон Маркевич Карпаты Львов трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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