Маркевич рассказал, сколько новичков будет в Карпатах

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, на какое усиление рассчитывает во время зимнего трансферного окна:

– Не следует ожидать значительных кадровых пертурбаций. Ведь с костяком «Карпат» мы уже определились, эти игроки оправдали наши надежды, им можно доверять. Конечно, «Карпаты» продолжают активно работать на трансферном «рынке», переговоры ведутся с тремя легионерами, несколькими украинскими исполнителями. Но это усиление будет точечным, максимум 5-6 новичков. С ними постараемся определиться до отъезда на зарубежные сборы.

Пока «Карпаты» лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 45 очков.

Ранее Мирон Маркевич рассказал о встрече в Испании с Романом Яремчуком и о возвращении в «Карпаты» Владимира Езерского.