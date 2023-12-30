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Украина. Премьер лига
30 декабря 2023, 14:34 | Обновлено 30 декабря 2023, 14:52
850
1

Хаос вокруг Витао. Шахтер и Интернасьонал не могут поделить права на игрока

Из-за этой ситуации «горнякам», вероятно, не удастся продать бразильца в январе

30 декабря 2023, 14:34 | Обновлено 30 декабря 2023, 14:52
850
1
Хаос вокруг Витао. Шахтер и Интернасьонал не могут поделить права на игрока
instagram.com/vitao44. Витао (в центре)

Испанский «Бетис», ранее проявлявший предметный интерес к центральному защитнику «Шахтера» Витао, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны отбыл на родину и выступает за «Интернасьонал», готов отказаться от подписания футболиста.

«Бетис» связывался по поводу Витао как с «Шахтером», так и с «Интернасьоналом». В украинском клубе испанцам рассказали, что защитник доступен для покупки в январе за относительно небольшую компенсацию, а вот бразильцы потребовали за Витао 8 миллионов евро.

Контракт Витао с «Шахтером» истекает 30 июня 2024 года. До этого же дня у защитника действует временное соглашение с «Интернасьоналом», оформленное на основании Annexe 7 ФИФА.

При этом, бразильцы заявили, что уже подписали полноценный трехлетний контракт с Витао, который вступит в действие летом следующего года. В «Шахтере» подобную версию наотрез опровергают, стремясь выручить хоть что-то от ухода футболиста.

Как бы там ни было, а «Бетис» не желает участвовать в хаосе, который воцарился вокруг Витао. Испанский клуб уже обратил взоры на другого центрбека – 26-летнего капитана «Флуминенсе» Нино, за которого его клуб требует 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в «Интернасьонале» не хотят портить отношения с «Шахтером» и готовы переговорить с украинским клубом о ситуации вокруг Витао.

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Витао Шахтер Донецк Интернасьонал Бетис трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Флуминенсе
Источник Estadio Deportivo
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