Бетис подготовил предложение Шахтеру по Витао

«Бетис» продолжает работу над потенциальным трансфером центрального защитника «Шахтера» Витао, который в последнее время выступает за «Интернасьонал», уйдя туда по Annexe 7 ФИФА.

Учитывая то обстоятельство, что контракт бразильского футболиста с «горняками» действует до 30 июня 2024 года, полноценный трансфер Витао, как ожидается, может обойтись «Бетису» по сниженной стоимости – где-то в 3,5 миллиона евро, что вдвое ниже его текущей оценочной стоимости.

Однако спортивный директор «Бетиса» Рамон Планес подготовил «Шахтеру» другое предложение: он хочет подписать Витао бесплатно, однако гарантировать «горнякам» высокий процент от последующей перепродажи бразильца, если таковая произойдет.

Сохранить Витао в своих рядах хочет и «Интернасьонал», который также намерен переговорить с защитником и, возможно, «Шахтером» о трансфере.

Напомним, в сентябре 2019 года трансфер Витао обошелся «Шахтеру» в 4 миллиона евро.