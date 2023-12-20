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  4. Бетис подготовил предложение Шахтеру по Витао
Украина. Премьер лига
20 декабря 2023, 10:38 |
408
0

Бетис подготовил предложение Шахтеру по Витао

Испанский клуб очень заинтересован в подписании бразильца

20 декабря 2023, 10:38 |
408
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Бетис подготовил предложение Шахтеру по Витао
Getty Images/Global Images Ukraine. Витао

«Бетис» продолжает работу над потенциальным трансфером центрального защитника «Шахтера» Витао, который в последнее время выступает за «Интернасьонал», уйдя туда по Annexe 7 ФИФА.

Учитывая то обстоятельство, что контракт бразильского футболиста с «горняками» действует до 30 июня 2024 года, полноценный трансфер Витао, как ожидается, может обойтись «Бетису» по сниженной стоимости – где-то в 3,5 миллиона евро, что вдвое ниже его текущей оценочной стоимости.

Однако спортивный директор «Бетиса» Рамон Планес подготовил «Шахтеру» другое предложение: он хочет подписать Витао бесплатно, однако гарантировать «горнякам» высокий процент от последующей перепродажи бразильца, если таковая произойдет.

Сохранить Витао в своих рядах хочет и «Интернасьонал», который также намерен переговорить с защитником и, возможно, «Шахтером» о трансфере.

Напомним, в сентябре 2019 года трансфер Витао обошелся «Шахтеру» в 4 миллиона евро.

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Источник Todofichajes.com
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