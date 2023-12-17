Чтобы не портить отношения. Интернасьонал переговорит с Шахтером по Витао

Бразильский «Интернасьонал» продолжает сохранять интерес к подписанию полноценного контракта с центрбеком Витао, который в настоящий момент выступает за команду, воспользовавшись Annexe 7 ФИФА и покинув «Шахтер» в одностороннем порядке.

Временное трудовое соглашение Витао с «Интернасьоналом» истекает 30 июня 2024 года, и в этот же день у футболиста завершается контракт с «горняками».

«Интернасьонал» уже несколько месяцев ведет переговоры с центрбеком о подписании полноценного контракта, но также бразильский клуб хочет переговорить по этому поводу и с «Шахтером», чтобы подтвердить это решение.

Сообщается, что «колорадос» находятся в хороших отношениях с «Шахтером» еще с 2013 года, когда «горняки» подписали в бразильском клубе хавбека Фреда. С тех пор между клубами состоялось еще несколько трансферов – в частности, Алана Патрика, Тайсона и Винисиуса Тобиаса.

Накануне сообщалось, что в ближайшее время попытку подписать Витао намерен предпринять «Бетис», который готов заплатить за центрбека «Шахтеру» от 3 до 5 миллионов евро, но это соглашение намерен заблокировать «Интернасьонал».