Чтобы не портить отношения. Интернасьонал переговорит с Шахтером по Витао
Ранее в СМИ сообщалось, что «колорадос» хотят подписать центрбека свободным агентом
Бразильский «Интернасьонал» продолжает сохранять интерес к подписанию полноценного контракта с центрбеком Витао, который в настоящий момент выступает за команду, воспользовавшись Annexe 7 ФИФА и покинув «Шахтер» в одностороннем порядке.
Временное трудовое соглашение Витао с «Интернасьоналом» истекает 30 июня 2024 года, и в этот же день у футболиста завершается контракт с «горняками».
«Интернасьонал» уже несколько месяцев ведет переговоры с центрбеком о подписании полноценного контракта, но также бразильский клуб хочет переговорить по этому поводу и с «Шахтером», чтобы подтвердить это решение.
Сообщается, что «колорадос» находятся в хороших отношениях с «Шахтером» еще с 2013 года, когда «горняки» подписали в бразильском клубе хавбека Фреда. С тех пор между клубами состоялось еще несколько трансферов – в частности, Алана Патрика, Тайсона и Винисиуса Тобиаса.
Накануне сообщалось, что в ближайшее время попытку подписать Витао намерен предпринять «Бетис», который готов заплатить за центрбека «Шахтеру» от 3 до 5 миллионов евро, но это соглашение намерен заблокировать «Интернасьонал».
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