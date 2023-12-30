Ястремская получила первую соперницу в основе турнире в Брисбене

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) в первом раунде основной сетки турнира WTA 500 в Брисбене сыграет против представительницы Австралии Дарьи Сэвилл (№204 WTA).

В случае победы в первом круге украинка сразится против 11-й сеяной Анастасии Потаповой (№27 WTA).

Отметим, что Ястремская успешно преодолела квалификационный барьер в Брисбене. Сегодня она обыграла в финале квалификации еще одну украинку Юлию Стародубцеву.

Ранее соперниц в основе турнира в Брисбене узнали Марта Костюк и Ангелина Калинина.