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WTA
30 декабря 2023, 11:59 | Обновлено 30 декабря 2023, 12:03
338
1

Ястремская получила первую соперницу в основе турнире в Брисбене

Даяна сыграет против Дарьи Сэвилл

30 декабря 2023, 11:59 | Обновлено 30 декабря 2023, 12:03
338
1
Ястремская получила первую соперницу в основе турнире в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) в первом раунде основной сетки турнира WTA 500 в Брисбене сыграет против представительницы Австралии Дарьи Сэвилл (№204 WTA).

В случае победы в первом круге украинка сразится против 11-й сеяной Анастасии Потаповой (№27 WTA).

Отметим, что Ястремская успешно преодолела квалификационный барьер в Брисбене. Сегодня она обыграла в финале квалификации еще одну украинку Юлию Стародубцеву.

Ранее соперниц в основе турнира в Брисбене узнали Марта Костюк и Ангелина Калинина.

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Определены соперницы Костюк и Калининой на турнире WTA 500 в Брисбене
Даяна Ястремская Дарья Сэвилл (Гаврилова) WTA Брисбен
Источник Sport.ua
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naverland
Проходящая соперница, надеюсь Даяна воспользуется моментом
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