Мудрик тренировался в общей группе Челси

Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик в пятницу, 29 декабря, тренировался в общей группе команды в преддверии матча с «Лутоном» в чемпионате Англии.

Напомним, Мудрик 27 декабря не доиграл предыдущий матч «пенсионеров» в АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1). Он был заменен с повреждением на 70-й минуте на Армандо Брою.

В этой же игре 22-летний украинец отметился голом, который стал для него четвертым в составе лондонцев.

Ранее легендарный экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер заступился за Мудрика, которого в последнее время часто критикуют.