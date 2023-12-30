Мудрик тренировался в общей группе Челси
Лондонцев ждет матч с «Лутоном»
Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик в пятницу, 29 декабря, тренировался в общей группе команды в преддверии матча с «Лутоном» в чемпионате Англии.
Напомним, Мудрик 27 декабря не доиграл предыдущий матч «пенсионеров» в АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1). Он был заменен с повреждением на 70-й минуте на Армандо Брою.
В этой же игре 22-летний украинец отметился голом, который стал для него четвертым в составе лондонцев.
Ранее легендарный экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер заступился за Мудрика, которого в последнее время часто критикуют.
Misha! 📸 pic.twitter.com/379u7mQsG3— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 29, 2023
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