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Major League Soccer
30 декабря 2023, 08:32 | Обновлено 30 декабря 2023, 08:36
476
0

Мудрик тренировался в общей группе Челси

Лондонцев ждет матч с «Лутоном»

30 декабря 2023, 08:32 | Обновлено 30 декабря 2023, 08:36
476
0
Мудрик тренировался в общей группе Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик в пятницу, 29 декабря, тренировался в общей группе команды в преддверии матча с «Лутоном» в чемпионате Англии.

Напомним, Мудрик 27 декабря не доиграл предыдущий матч «пенсионеров» в АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1). Он был заменен с повреждением на 70-й минуте на Армандо Брою.

В этой же игре 22-летний украинец отметился голом, который стал для него четвертым в составе лондонцев.

Ранее легендарный экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер заступился за Мудрика, которого в последнее время часто критикуют.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Челси
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