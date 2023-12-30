Милинкович-Савич и Васкес. Стала известна команда недели TOTW в EA FC 24
В команде кроме игроков из топ-5 лиг присутствует звезда саудовского футбола
Стала известна команда недели TOTW в игре EA Sports FC 24.
Кроме игроков из топ-5 лиг отличный результат показал игрок саудовского Аль-Хилляля Сергей Милинкович-Савич.
Сергей получил рейтинг 88. Вместе с ним лучшими оказались: Лукас Васкес (86), Серги Роберто (86), Соланке (86), Шик (86), Моффи (85), Проведел (85), Витинья (84), Дани Родригез (84), Одоберт (83), Стиллер (83).
В запасную сборной взяли игроков: Биссек (83), Думбия (83), Бачуайи (83), Виляраса (83), Бакуна (83), Демираль (83), Игорь Тьяго (83).
В предпоследнем матче Сергей Милинкович-Савич забил три гола.
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