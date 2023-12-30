Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Киберспорт
  3. Новости киберспорта
  4. Милинкович-Савич и Васкес. Стала известна команда недели TOTW в EA FC 24
EA Sports FC
30 декабря 2023, 00:25 | Обновлено 30 декабря 2023, 00:33
52
0

Милинкович-Савич и Васкес. Стала известна команда недели TOTW в EA FC 24

В команде кроме игроков из топ-5 лиг присутствует звезда саудовского футбола

30 декабря 2023, 00:25 | Обновлено 30 декабря 2023, 00:33
52
0
Милинкович-Савич и Васкес. Стала известна команда недели TOTW в EA FC 24
Twitter. Сергей Милинкович-Савич

Стала известна команда недели TOTW в игре EA Sports FC 24.

Кроме игроков из топ-5 лиг отличный результат показал игрок саудовского Аль-Хилляля Сергей Милинкович-Савич.

Сергей получил рейтинг 88. Вместе с ним лучшими оказались: Лукас Васкес (86), Серги Роберто (86), Соланке (86), Шик (86), Моффи (85), Проведел (85), Витинья (84), Дани Родригез (84), Одоберт (83), Стиллер (83).

В запасную сборной взяли игроков: Биссек (83), Думбия (83), Бачуайи (83), Виляраса (83), Бакуна (83), Демираль (83), Игорь Тьяго (83).

В предпоследнем матче Сергей Милинкович-Савич забил три гола.

По теме:
Не все так плохо? Зинченко попал в символическую сборную АПЛ
ВИДЕО. Лицо Цыганкова в популярном футбольном симуляторе
Решил удивить Анчелотти? Андрей Лунин досрочно вернулся из отпуска
киберспорт EA Sports FC 24 Сергей Милинкович-Савич Лукас Васкес символическая сборная
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
Футбол | 29 декабря 2023, 12:42 1
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко

Тьерри Анри – о первом пропущенном мяче

Таблица АПЛ. Подарок Ливерпулю от Зинченко, Мудрик удержал Челси в топ-10
Футбол | 29 декабря 2023, 07:20 16
Таблица АПЛ. Подарок Ливерпулю от Зинченко, Мудрик удержал Челси в топ-10
Таблица АПЛ. Подарок Ливерпулю от Зинченко, Мудрик удержал Челси в топ-10

26-28 декабря состоялись матчи 19-го тура чемпионата Англии 2023/24

Бенфика – Фамаликау. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 29.12.2023, 19:55
Бенфика – Фамаликау. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Бенфика – Фамаликау. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Арсенал с Зинченко установил исторический антирекорд в матче с Вест Хэмом
Футбол | 29.12.2023, 07:40
Арсенал с Зинченко установил исторический антирекорд в матче с Вест Хэмом
Арсенал с Зинченко установил исторический антирекорд в матче с Вест Хэмом
Тренер NAVI: «Я начинала в League of Legends и уже 10 лет в киберспорте»
Киберспорт | 23.12.2023, 09:17
Тренер NAVI: «Я начинала в League of Legends и уже 10 лет в киберспорте»
Тренер NAVI: «Я начинала в League of Legends и уже 10 лет в киберспорте»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На беду Лунина. В Реале определились с планами относительно Анчелотти
На беду Лунина. В Реале определились с планами относительно Анчелотти
28.12.2023, 10:49 1
Футбол
С кем сыграют Роналду, Бензема? Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов Азии
С кем сыграют Роналду, Бензема? Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов Азии
28.12.2023, 10:35
Футбол
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
28.12.2023, 22:43 16
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. США отгрузили сопернику 11 шайб
Молодежный ЧМ по хоккею. США отгрузили сопернику 11 шайб
28.12.2023, 20:32 1
Хоккей
РГ-2023. Симон и Клод выиграли масс-старт, Джима и Пидручный – 4-е
РГ-2023. Симон и Клод выиграли масс-старт, Джима и Пидручный – 4-е
28.12.2023, 20:24
Биатлон
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
28.12.2023, 07:13
Хоккей
Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на вторую половину сезона
Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на вторую половину сезона
28.12.2023, 20:59 9
Футбол
ВИДЕО. Ла Лига наглядно показала Анчелотти, почему Лунин круче, чем Кепа
ВИДЕО. Ла Лига наглядно показала Анчелотти, почему Лунин круче, чем Кепа
28.12.2023, 05:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем