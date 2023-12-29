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  4. Не Лунин? Источник назвал стартового кипера Реала на вторую половину сезона
Испания
29 декабря 2023, 20:33 | Обновлено 29 декабря 2023, 20:57
2766
11

Не Лунин? Источник назвал стартового кипера Реала на вторую половину сезона

Карло Анчелотти сделал ставку на Кепу Аррисабагу

29 декабря 2023, 20:33 | Обновлено 29 декабря 2023, 20:57
2766
11
Не Лунин? Источник назвал стартового кипера Реала на вторую половину сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выбрал между Андреем Луниным и испанцем Кепой Аррисабалагой стартового вратаря до конца текущего сезона.

Анчелотти, продливший сегодня контракт со «сливочными», выбрал основным вратарем на следующий матч испанского чемпионата испанца Кепу Аррисабалагу и будет делать на него и дальше ставку до завершения сезона, сообщает «Футбол 24», ссылаясь на испанского журналиста Relevo Серхио Сантоса.

Ранее испанское издание Don Diario сообщило, что именно Андрей Лунин выиграл конкуренцию у Кепы за место основного вратаря «Реала» на вторую половину сезона.

По теме:
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Источник: Анчелотти подписал с Реалом новый контракт
Назван лучший тренер 2023 года по версии IFFHS
Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Источник Футбол 24
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Комментарии 11
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Микола Захарченко
Знову " в ромашку граєте " - Лунін не Лунін , буде не буде ??
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+4
JLF
а це тоді що? https://sport.ua/uk/news/659271-karlo-anchelotti-obrav-startovogo-vorotarya
-reala-na-drugu-polovinu-sezonu
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+2
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avk2307
Кожен день новий фаворит у Анчелотті. Глянем, чого гадать, скоро вже
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+1
Показать Скрыть 6 ответов
RomeoBoss
Не вже у Луніна немає якогось варіанту з переходом у інший клуб! І
полноценного виходу на поле!Що він зациклився на том "Реале"! Поки там кіруе Анчелотті ні чего кращего
ніж скамійка Луніну не світе!
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0
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