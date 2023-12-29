Не Лунин? Источник назвал стартового кипера Реала на вторую половину сезона

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выбрал между Андреем Луниным и испанцем Кепой Аррисабалагой стартового вратаря до конца текущего сезона.

Анчелотти, продливший сегодня контракт со «сливочными», выбрал основным вратарем на следующий матч испанского чемпионата испанца Кепу Аррисабалагу и будет делать на него и дальше ставку до завершения сезона, сообщает «Футбол 24», ссылаясь на испанского журналиста Relevo Серхио Сантоса.

Ранее испанское издание Don Diario сообщило, что именно Андрей Лунин выиграл конкуренцию у Кепы за место основного вратаря «Реала» на вторую половину сезона.