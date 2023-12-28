Карло Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на вторую половину сезона

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выбрал между Андреем Луниным и испанцем Кепой Аррисабалагой стартового вратаря до конца текущего сезона.

По информации Don Diario, выбор наставника «королевского клуба» пал именно на украинского стража ворот Андрея Лунина. Руководство мадридского клуба, как и сам Анчелотти, были приятно впечатлены тем, что Андрей Лунин досрочно вышел из отпуска и начал тренировки вместе с партнерами по команде.

Ранее появилась информация, что в «Реале» рассматривают возможный уход Лунина. Известны кандидаты в его замену.