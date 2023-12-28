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  4. Карло Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на вторую половину сезона
Испания
28 декабря 2023, 20:59 |
2533
3

Карло Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на вторую половину сезона

Известно, что повлияло на окончательное решение наставника «сливочных»

28 декабря 2023, 20:59 |
2533
3
Карло Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на вторую половину сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Анчелотти и Лунин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выбрал между Андреем Луниным и испанцем Кепой Аррисабалагой стартового вратаря до конца текущего сезона.

По информации Don Diario, выбор наставника «королевского клуба» пал именно на украинского стража ворот Андрея Лунина. Руководство мадридского клуба, как и сам Анчелотти, были приятно впечатлены тем, что Андрей Лунин досрочно вышел из отпуска и начал тренировки вместе с партнерами по команде.

Ранее появилась информация, что в «Реале» рассматривают возможный уход Лунина. Известны кандидаты в его замену.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Don Diario
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OKs100
Под конец сезона будут рассматривать продажу Куртуа, поскольку он не захочет быть дублером Лунина.
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+3
zhyr
кожен день одне і те ж)))
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0
Александр Ад
до першої невдалой гри...
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-2
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