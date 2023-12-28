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Испания
28 декабря 2023, 18:28 | Обновлено 28 декабря 2023, 18:35
1178
0

В Реале рассматривают возможный уход Лунина. Названы кандидаты на замену

Стали известны три голкипера, которые могут стать дублерами Куртуа в следующем сезоне

28 декабря 2023, 18:28 | Обновлено 28 декабря 2023, 18:35
1178
0
В Реале рассматривают возможный уход Лунина. Названы кандидаты на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин

Мадридский «Реал» начал изучать вопрос резервного стража ворот на следующий сезон.

По информации испанского издания Darioa AS, руководство «сливочных» сомневается, что украинский страж ворот Андрей Лунин захочет быть дублером Тибо Куртуа в следующем сезоне.

В настоящее время у «королевского клуба» есть три варианта с резервным голкипером на следующий сезон. Первый – это перевод в основную команду молодого голкипера Франа Гонсалеса, выступающего сейчас за молодежную команду. Второй – это подписание талантливого уругвайского стража ворот «Пеньяроля» Рэндалла Родригеса.

«Реал» также рассматривает вариант с полноценным трансфером голкипера Кепы Аррисабалаги, но это может произойти только в том случае, если «Челси» захочет за испанца устраивающую мадридцев сумму.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» хочет обменять Андрея Лунина на Роберта Санчеса.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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