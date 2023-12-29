Бешикташ заинтересовался услугами экс-лидера обороны Динамо
Александар Драгович вскоре может переехать в Турцию
Турецкий «Бешикташ» в поисках кандидатов на усиление центральной оси обороны обратил внимание на 32-летнего экс-лидера защиты «Динамо» Александара Драговича.
Сербский футболист с 2021 года выступает на родине за «Црвену Звезду», и подходит под ключевые категории поиска, которые установили для себя боссы «Бешикташа», являясь опытным центральным защитником европейского уровня.
Контракт Драговича с «Црвеной Звездой» рассчитан до лета 2024 года, что может облегчить потенциальные переговоры «Бешикташа» с сербским клубом.
Летом нынешнего года сообщалось, что попытку вернуть Драговича предпринимало «Динамо», но тогда футболист выразил нежелание возвращаться в Украину.
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