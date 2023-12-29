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  4. Бешикташ заинтересовался услугами экс-лидера обороны Динамо
Турция
29 декабря 2023, 09:43 |
1924
2

Бешикташ заинтересовался услугами экс-лидера обороны Динамо

Александар Драгович вскоре может переехать в Турцию

29 декабря 2023, 09:43 |
1924
2
Бешикташ заинтересовался услугами экс-лидера обороны Динамо
instagram.com/dragovic6

Турецкий «Бешикташ» в поисках кандидатов на усиление центральной оси обороны обратил внимание на 32-летнего экс-лидера защиты «Динамо» Александара Драговича.

Сербский футболист с 2021 года выступает на родине за «Црвену Звезду», и подходит под ключевые категории поиска, которые установили для себя боссы «Бешикташа», являясь опытным центральным защитником европейского уровня.

Контракт Драговича с «Црвеной Звездой» рассчитан до лета 2024 года, что может облегчить потенциальные переговоры «Бешикташа» с сербским клубом.

Летом нынешнего года сообщалось, что попытку вернуть Драговича предпринимало «Динамо», но тогда футболист выразил нежелание возвращаться в Украину.

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Источник: Динамо интересуется защитником лидера УПЛ
Александар Драгович Бешикташ Динамо Киев Црвена Звезда трансферы
Источник Sporx
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Комментарии 2
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aleks19826
О богі. Який сербський футболіст, яке виступає на батьківщині, схаменіться. Драговіч гравець збірної Австрії і народився у місті Відень🤣
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