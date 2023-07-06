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Украина. Премьер лига
06 июля 2023, 17:28 |
1488
2

Динамо ищет защитника. От Салюка решили отказаться

Хотят опытного игрока

06 июля 2023, 17:28 |
1488
2
Динамо ищет защитника. От Салюка решили отказаться
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Драгович

По информации ТаТоТаке, «Динамо» этим летом хочет подписать центрального защитника, а одним из вариантов был игрок «Черноморца» Владимир Салюк.

Однако в итоге клуб отказался от этого варианте и ищет более опытного футболиста. Сообщается, что киевляне хотели вернуть Александра Драговича (австриец выступал за «Динамо» в 2013-16 годах), но игрок «Црвены Звезды» не хочет ехать в Украину.

Клуб продолжит поиски центрального защитника, но у менеджмента ограниченные ресурсы.

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Динамо Киев Владимир Салюк Александар Драгович трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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Gargantua
думаю, закончится тем, что Бражко будет играть центрбека
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0
u6464u
Так з центром захисту величезні проблеми , думали Попов буде Рамосом ,а вийшов пшик , остальні  Дяччукі ,Сироти  і т.д  зовсім жах , потрібно шукати когось уже з досвідом .
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