Динамо ищет защитника. От Салюка решили отказаться

По информации ТаТоТаке, «Динамо» этим летом хочет подписать центрального защитника, а одним из вариантов был игрок «Черноморца» Владимир Салюк.

Однако в итоге клуб отказался от этого варианте и ищет более опытного футболиста. Сообщается, что киевляне хотели вернуть Александра Драговича (австриец выступал за «Динамо» в 2013-16 годах), но игрок «Црвены Звезды» не хочет ехать в Украину.

Клуб продолжит поиски центрального защитника, но у менеджмента ограниченные ресурсы.