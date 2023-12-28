ФОТО. Был гол? В ворота Арсенала снова засчитали спорный мяч
«Канониры» проигрывают в лондонском дерби «Вест Хэму»
Сегодня, 28 декабря 2023 года, проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Счет после первого тайма – 1:0 в пользу гостей.
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На 13-й минуте вывел вперед гостей Томас Соучек, воспользовавшийся ошибкой в обороне «канониров». По мнению многих болельщиков, мяч перед передачей на Соучека покинул пределы поля, но главный рефери матча Майкл Оливер после консультации с арбитрами VAR решил засчитать взятие ворот.
Напомним, в матче 11-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» из-за спорного гола.
ФОТО. Был гол? В ворота Арсенал засчитали спорный мяч.
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