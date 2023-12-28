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  4. ФОТО. Был гол? В ворота Арсенала снова засчитали спорный мяч
Англия
28 декабря 2023, 23:20 |
2860
3

ФОТО. Был гол? В ворота Арсенала снова засчитали спорный мяч

«Канониры» проигрывают в лондонском дерби «Вест Хэму»

28 декабря 2023, 23:20 |
2860
3
ФОТО. Был гол? В ворота Арсенала снова засчитали спорный мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал – Вест Хэм

Сегодня, 28 декабря 2023 года, проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Счет после первого тайма – 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 13-й минуте вывел вперед гостей Томас Соучек, воспользовавшийся ошибкой в обороне «канониров». По мнению многих болельщиков, мяч перед передачей на Соучека покинул пределы поля, но главный рефери матча Майкл Оливер после консультации с арбитрами VAR решил засчитать взятие ворот.

Напомним, в матче 11-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» из-за спорного гола.

ФОТО. Был гол? В ворота Арсенал засчитали спорный мяч.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Вест Хэм Вест Хэм фото VAR
Источник Sport.ua
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Обсервер Влад
Куди потрібно дивитися, щоб побачити м'яч в межах поля?
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+4
Віктор Коробка
АПЛ вже "переплюнуло" УПЛ - то волейбол в штрафній не бачать, то як м'яч вийшов.
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+1
Tasha19
Вже другий такий гол в цьому сезоні пропускає Арсенал, коли здається, що м'яч вийшов за ворота. 
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+1
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