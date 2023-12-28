Немножко в ножку, немножко в мяч. Спортврач назвал характер травмы Мудрика

27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «синих».

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 71-й на Армандо Бройя из-за повреждения. Украинец открыл счет в поединке на 13-й минуте.

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму Мудрика и заверил, что вряд ли у футболиста что-то серьезное:

«Во вчерашней игре против Кристал Пелес Михаила заменили на 70-й минуте сразу после жесткого фола Натаниэля Клайна. Первое, что следует сказать, что замена была плановой, а не реакцией на подкат или травму.

Во-вторых, во время самого стыка незаметно, чтобы сустав испытал какие-то патологические изгибы.

Что тут может быть?



Очень похожа на ушиб голеностопного сустава. Подкат действительно был болезненным и выглядел жестко, но выполнен он был в пределах правил, хотя и предполагал прямой контакт.

Таким образом получилось типичное «немножко в ножку, немножко в мяч».

«Надеюсь ничего серьезного», – именно так прокомментировал свое состояние Мудрик после игры. По эпизоду ничего серьезного действительно не выглядит.

После такого удара сустав может немного набухнуть, быть болезненным и вызывать дискомфорт, но не помешал бы Михаилу сыграть в следующем матче. Увидим, как будет на деле», – рассказал Дмитрий.