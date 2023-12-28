ФОТО. Лицо Мудрика после того, как получил неприятное повреждение в АПЛ
Пока что неизвестно, на какой срок выбыл Михаил из-за травмы в игре с «Кристал Пэлас»
27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «синих».
Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 71-й на Армандо Бройя из-за повреждения. Украине открыл счет в поединке на 13-й минуте.
После неприятного эпизода, из-за которого Мудрик получил травму, в кадр попали эмоции футболиста.
Пока что неизвестно, на какой срок выбыл Михаил.
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как получил неприятное повреждение в АПЛ
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