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Англия
28 декабря 2023, 05:25 |
562
1

ФОТО. Лицо Мудрика после того, как получил неприятное повреждение в АПЛ

Пока что неизвестно, на какой срок выбыл Михаил из-за травмы в игре с «Кристал Пэлас»

28 декабря 2023, 05:25 |
562
1
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как получил неприятное повреждение в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «синих».

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 71-й на Армандо Бройя из-за повреждения. Украине открыл счет в поединке на 13-й минуте.

После неприятного эпизода, из-за которого Мудрик получил травму, в кадр попали эмоции футболиста.

Пока что неизвестно, на какой срок выбыл Михаил.

ФОТО. Лицо Мудрика после того, как получил неприятное повреждение в АПЛ

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Источник Sport.ua
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contr
Балєрун конає 😫😫😫
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