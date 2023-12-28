27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «синих».

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 71-й на Армандо Бройя из-за повреждения. Украине открыл счет в поединке на 13-й минуте.

После неприятного эпизода, из-за которого Мудрик получил травму, в кадр попали эмоции футболиста.

Пока что неизвестно, на какой срок выбыл Михаил.

ФОТО. Лицо Мудрика после того, как получил неприятное повреждение в АПЛ