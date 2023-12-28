Санчеш хочет досрочно покинуть Рому
Права на полузащитника принадлежат «ПСЖ»
Португальский полузащитник «ПСЖ» Ренату Санчеш хочет досрочно покинуть «Рому», где он сейчас выступает на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона, но 26-летний хавбек намерен покинуть Рим уже в январе.
Санчеш чувствует себя некомфортно в Риме и не получает должного количества игровой практики. Усугубила ситуацию обратная замена в матче против «Болоньи» (0:2), когда Санчеш провел на поле всего 18 минут.
Санчеш уже удалил со своей страницы в Инстаграме все упоминания о «Роме». В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 9 матчах за «Рому» во всех турнирах.
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