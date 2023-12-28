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Италия
28 декабря 2023, 16:31 | Обновлено 28 декабря 2023, 16:37
115
1

Санчеш хочет досрочно покинуть Рому

Права на полузащитника принадлежат «ПСЖ»

28 декабря 2023, 16:31 | Обновлено 28 декабря 2023, 16:37
115
1
Санчеш хочет досрочно покинуть Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Ренату Санчеш

Португальский полузащитник «ПСЖ» Ренату Санчеш хочет досрочно покинуть «Рому», где он сейчас выступает на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона, но 26-летний хавбек намерен покинуть Рим уже в январе.

Санчеш чувствует себя некомфортно в Риме и не получает должного количества игровой практики. Усугубила ситуацию обратная замена в матче против «Болоньи» (0:2), когда Санчеш провел на поле всего 18 минут.

Санчеш уже удалил со своей страницы в Инстаграме все упоминания о «Роме». В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 9 матчах за «Рому» во всех турнирах.

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Ренату Санчеш Рома Рим ПСЖ аренда игрока
Источник Calciomercato
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Евгений Кожушко
Впарили за якісь божевільні гроші в ПСЖ цю колоду, а тепер він нікому і не потрібен.
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