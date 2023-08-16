ОФИЦИАЛЬНО. Еще один хавбек ПСЖ перешел в Рому

25-летний полузащитник «ПСЖ» Ренату Санчеш на правах аренды присоединился к итальянской «Роме». В аренде есть опция выкупа, которая станет обязательной, если португалец сыграет в 60% матчей сезона 2023/24.

За годовую аренду игрока «волки» заплатят 1 миллион евро. В случае выкупа на счет «ПСЖ» поступит еще 15 миллионов. Интересно, что парижский клуб подписал Ренату год назад как раз за эту сумму.

За парижан лучший молодой игрок Евро-2016 отыграл 22 матча, в которых забил 2 гола.

Ранее «Рома» объявила о подписании другого полузащитника «ПСЖ» - Леандро Паредеса.