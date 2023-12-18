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  4. Моуриньо извинился перед Санчешем за обратную замену
Италия
18 декабря 2023, 16:22 |
938
0

Моуриньо извинился перед Санчешем за обратную замену

Хавбек провел на поле всего 18 минут

18 декабря 2023, 16:22 |
938
0
Моуриньо извинился перед Санчешем за обратную замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Вчера «Рома» в 16-м туре Серии А на выезде проиграла «Болонье» со счетом 0:2. Полузащитник «Ромы» в этом матче вышел на замену на 46-й минуте вместо Леонардо Спинаццолы, однако уже спустя 18 минут был заменен на Эдоардо Бове.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо после матча извинился перед Санчешем за свое решение:

«Хочу публично извиниться перед Ренату, поскольку чувствую, что то, что я сделал, – это очень жестко. И это даже еще жестче для тренера. Думаю, что я так поступал 3-4 раза на протяжении моей карьеры. Я прошу прощения».

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Жозе Моуриньо Ренату Санчеш Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Болонья
Источник Football-Italia
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