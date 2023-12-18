Моуриньо извинился перед Санчешем за обратную замену

Вчера «Рома» в 16-м туре Серии А на выезде проиграла «Болонье» со счетом 0:2. Полузащитник «Ромы» в этом матче вышел на замену на 46-й минуте вместо Леонардо Спинаццолы, однако уже спустя 18 минут был заменен на Эдоардо Бове.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо после матча извинился перед Санчешем за свое решение:

«Хочу публично извиниться перед Ренату, поскольку чувствую, что то, что я сделал, – это очень жестко. И это даже еще жестче для тренера. Думаю, что я так поступал 3-4 раза на протяжении моей карьеры. Я прошу прощения».