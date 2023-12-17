Вечером 17 декабря состоялись несколько матчей 16-го тура Серии A.

Римская команда Рома всухую проиграла Болонье (0:2).

Наставник волков Жозе Моуриньо, недовольный игрой команды, не раз выбегал с тренерской скамейке к полю, яростно жестикулируя руками.

Серия A. 16-й тур, 17 декабря

Удинезе – Сассуоло – 2:2

Голы: Лукка, 36, Перейра, 55 – Берарди, 74 (пен), 88 (пен)

Фиорентина – Верона – 1:0

Гол: Бельтран, 79.

Болонья – Рома – 2:0

Голы: Моро, 37, Кристенсен, 49 (автогол)

ФОТО. Моуриньо в шоке. Рома всухую проиграла Болонье в Серии A