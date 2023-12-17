Моуриньо в шоке. Рома всухую проиграла Болонье в Серии A
Вечером 17 декабря состоялись несколько матчей 16-го тура Серии A
Вечером 17 декабря состоялись несколько матчей 16-го тура Серии A.
Римская команда Рома всухую проиграла Болонье (0:2).
Наставник волков Жозе Моуриньо, недовольный игрой команды, не раз выбегал с тренерской скамейке к полю, яростно жестикулируя руками.
Серия A. 16-й тур, 17 декабря
Удинезе – Сассуоло – 2:2
Голы: Лукка, 36, Перейра, 55 – Берарди, 74 (пен), 88 (пен)
Фиорентина – Верона – 1:0
Гол: Бельтран, 79.
Болонья – Рома – 2:0
Голы: Моро, 37, Кристенсен, 49 (автогол)
ФОТО. Моуриньо в шоке. Рома всухую проиграла Болонье в Серии A
События матча
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