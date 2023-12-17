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17 декабря 2023, 22:15 | Обновлено 17 декабря 2023, 22:36
370
0

Моуриньо в шоке. Рома всухую проиграла Болонье в Серии A

Вечером 17 декабря состоялись несколько матчей 16-го тура Серии A

17 декабря 2023, 22:15 | Обновлено 17 декабря 2023, 22:36
370
0
Моуриньо в шоке. Рома всухую проиграла Болонье в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Вечером 17 декабря состоялись несколько матчей 16-го тура Серии A.

Римская команда Рома всухую проиграла Болонье (0:2).

Наставник волков Жозе Моуриньо, недовольный игрой команды, не раз выбегал с тренерской скамейке к полю, яростно жестикулируя руками.

Серия A. 16-й тур, 17 декабря

Удинезе – Сассуоло – 2:2

Голы: Лукка, 36, Перейра, 55 – Берарди, 74 (пен), 88 (пен)

Фиорентина – Верона – 1:0

Гол: Бельтран, 79.

Болонья – Рома – 2:0

Голы: Моро, 37, Кристенсен, 49 (автогол)

ФОТО. Моуриньо в шоке. Рома всухую проиграла Болонье в Серии A

События матча

49’
ГОЛ ! Автогол забил Расмус Кристенсен (Рома).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Моро (Болонья).
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Источник Sport.ua
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