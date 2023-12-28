Ман Юнайтед в разгар сезона останется на месяц без Онана

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана получил вызов в сборную Камеруна для участия в розыгрыше Кубка африканских наций 2024.

Всеафриканский турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д’Ивуаре.

Вероятнее всего, во время отсутствия Онана место в воротах манкунианцев займет голкипер Алтай Байындыр. На сегодня турок не провел за «Манчестер Юнайтед» ни одного официального матча.

Андре Онана, напомним, перешел в «Манчестер Юнайтед» из миланского «Интера» прошлым летом за 50,2 млн евро.

Ранее сообщалось, что Онана является со-лидером АПЛ по сухим матчам в нынешнем сезоне.