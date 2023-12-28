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Англия
28 декабря 2023, 13:59 | Обновлено 28 декабря 2023, 14:09
592
1

Ман Юнайтед в разгар сезона останется на месяц без Онана

Камерунец оказался востребованным на родине

28 декабря 2023, 13:59 | Обновлено 28 декабря 2023, 14:09
592
1
Ман Юнайтед в разгар сезона останется на месяц без Онана
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана получил вызов в сборную Камеруна для участия в розыгрыше Кубка африканских наций 2024.

Всеафриканский турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д’Ивуаре.

Вероятнее всего, во время отсутствия Онана место в воротах манкунианцев займет голкипер Алтай Байындыр. На сегодня турок не провел за «Манчестер Юнайтед» ни одного официального матча.

Андре Онана, напомним, перешел в «Манчестер Юнайтед» из миланского «Интера» прошлым летом за 50,2 млн евро.

Ранее сообщалось, что Онана является со-лидером АПЛ по сухим матчам в нынешнем сезоне.

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Андре Онана сборная Камеруна по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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