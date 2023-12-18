Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где хейтеры? Онана – со-лидер АПЛ по сухим матчам
Англия
18 декабря 2023, 05:30 |
198
0

Где хейтеры? Онана – со-лидер АПЛ по сухим матчам

Камерунец настиг Пикфорда из «Эвертона»

18 декабря 2023, 05:30 |
198
0
Где хейтеры? Онана – со-лидер АПЛ по сухим матчам
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

В воскресенье, 17 декабря, в 17-м туре чемпионата Англии вничью 0:0 сыграли «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Голкипер «красных дьяволов» Андре Онана не пропустил гол от мерсисайдцев и провел 6-й сухой матч в нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги.

Камерунец вышел на первое место по данному показателю, догнав вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда.

По 5 сухих матчей в нынешней кампании АПЛ провели Алиссон («Ливерпуль»), Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»), Бернд Лено («Фулхэм»), Ник Поуп («Ньюкасл»), Давид Райя («Арсенал») и Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

По теме:
Морган назвал самого лучшего из партнеров Зинченко по Арсеналу
Таблица АПЛ. Арсенал с Зинченко вернул лидерство, Мудрик с Челси – 10-й
Матч Ливерпуль – МЮ установил зрительский рекорд за последние 60 лет
Английская Премьер-лига Андре Онана Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу
Источник Premier League
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Хоккей | 17 декабря 2023, 22:48 13
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ

Словения выиграла домашний турнир

В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
Футбол | 17 декабря 2023, 10:52 4
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы

Чемпион Украины не хотел бы уже в 1/16 финала турнира встретиться с «Ромой»

ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Другие виды | 17.12.2023, 12:46
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Жирона – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 18.12.2023, 06:30
Жирона – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. Суперсейв. Трубин на последних минутах спас победу для Бенфики
Футбол | 18.12.2023, 00:56
ВИДЕО. Суперсейв. Трубин на последних минутах спас победу для Бенфики
ВИДЕО. Суперсейв. Трубин на последних минутах спас победу для Бенфики
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
16.12.2023, 14:56 1
Бокс
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
17.12.2023, 07:45 2
Футбол
Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды
Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды
16.12.2023, 12:52 3
Футбол
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
17.12.2023, 14:28 18
Футбол
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
17.12.2023, 01:06 8
Футбол
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
17.12.2023, 07:40 38
Футбол
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
16.12.2023, 20:04 21
Футбол
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
16.12.2023, 18:43 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем