Где хейтеры? Онана – со-лидер АПЛ по сухим матчам

В воскресенье, 17 декабря, в 17-м туре чемпионата Англии вничью 0:0 сыграли «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Голкипер «красных дьяволов» Андре Онана не пропустил гол от мерсисайдцев и провел 6-й сухой матч в нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги.

Камерунец вышел на первое место по данному показателю, догнав вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда.

По 5 сухих матчей в нынешней кампании АПЛ провели Алиссон («Ливерпуль»), Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»), Бернд Лено («Фулхэм»), Ник Поуп («Ньюкасл»), Давид Райя («Арсенал») и Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).