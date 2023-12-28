«Начал демонстрировать качество». В Англии оценили игру Мудрика в АПЛ
Михаил забил свой 3-й гол в английском чемпионате
27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «синих».
Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 71-й на Армандо Бройя из-за повреждения. Украинец открыл счет в поединке на 13-й минуте.
Английское издание Daily Mail оценило выступление Мудрика, поставив ему оценку 7.
«Он снова оказался в нужном месте и в нужное время и хорошо завершил момент, обеспечив «Челси» раннее преимущество. Медленно, но уверенно украинец начал демонстрировать свое качество на «Стемфорд Бридж» и даже мог оформить дубль, но ему не помешал это сделать голкипер «орлов» Дин Хендерсон», – говорится в сообщении Daily Mail.
Мудрик оформил свой 3-й гол в высшем английском дивизионе и 5-й во всех турнирах (включая товарищеские матчи).
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