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  4. «Начал демонстрировать качество». В Англии оценили игру Мудрика в АПЛ
Англия
28 декабря 2023, 09:57 |
1041
1

«Начал демонстрировать качество». В Англии оценили игру Мудрика в АПЛ

Михаил забил свой 3-й гол в английском чемпионате

28 декабря 2023, 09:57 |
1041
1
«Начал демонстрировать качество». В Англии оценили игру Мудрика в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «синих».

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 71-й на Армандо Бройя из-за повреждения. Украинец открыл счет в поединке на 13-й минуте.

Английское издание Daily Mail оценило выступление Мудрика, поставив ему оценку 7.

«Он снова оказался в нужном месте и в нужное время и хорошо завершил момент, обеспечив «Челси» раннее преимущество. Медленно, но уверенно украинец начал демонстрировать свое качество на «Стемфорд Бридж» и даже мог оформить дубль, но ему не помешал это сделать голкипер «орлов» Дин Хендерсон», – говорится в сообщении Daily Mail.

Мудрик оформил свой 3-й гол в высшем английском дивизионе и 5-й во всех турнирах (включая товарищеские матчи).

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Кристал Пэлас Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Daily Mail
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myroslavmail
В першому таймі ще так нічого ну і гол забив. А в другому він не нуль, він просто мінус. Майже кожна дія - брак і встрата м'яча
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