«Начал демонстрировать качество». В Англии оценили игру Мудрика в АПЛ

27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «синих».

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 71-й на Армандо Бройя из-за повреждения. Украинец открыл счет в поединке на 13-й минуте.

Английское издание Daily Mail оценило выступление Мудрика, поставив ему оценку 7.



«Он снова оказался в нужном месте и в нужное время и хорошо завершил момент, обеспечив «Челси» раннее преимущество. Медленно, но уверенно украинец начал демонстрировать свое качество на «Стемфорд Бридж» и даже мог оформить дубль, но ему не помешал это сделать голкипер «орлов» Дин Хендерсон», – говорится в сообщении Daily Mail.

Мудрик оформил свой 3-й гол в высшем английском дивизионе и 5-й во всех турнирах (включая товарищеские матчи).