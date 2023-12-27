Англия27 декабря 2023, 14:35 | Обновлено 27 декабря 2023, 14:48
413
1
Ман Юнайтед упрочил лидерство в АПЛ по волевым достижениям
«Красные дьяволы» вновь выиграли, проявив волю
27 декабря 2023, 14:35 | Обновлено 27 декабря 2023, 14:48
413
1
Во вторник, 26 декабря, в матче 19-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» добился волевой победы со счетом 3:2 над «Астон Виллой».
Манкунианцы выиграли, проигрывая по ходу встречи 0:2.
Это 14-й случай в истории выступлений «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, когда команда смогла выиграть, уступая два гола. Данный показатель является рекордным в истории лиги.
Ближайшие преследователи «МЮ» одержали максимум 9 подобных волевых побед.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 декабря 2023, 14:00 2
Алексей Сливченко предлагает оценить выступления наших соотечественников в ближайшем зарубежье
Футбол | 27 декабря 2023, 00:02 21
С этого может начаться камбэк команды в сезоне
Футбол | 26.12.2023, 14:57
Футбол | 26.12.2023, 17:33
Футбол | 27.12.2023, 09:53
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Так напишите весь список побед, лишь бы пёрнуть в лужу, такой спирт уа.... 1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.12.2023, 22:17 18
26.12.2023, 21:08 1
26.12.2023, 15:12 3
26.12.2023, 15:36 10
26.12.2023, 12:10
26.12.2023, 18:49 2
27.12.2023, 07:16 3
25.12.2023, 18:03