Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Юнайтед упрочил лидерство в АПЛ по волевым достижениям
Англия
27 декабря 2023, 14:35 | Обновлено 27 декабря 2023, 14:48
413
1

Ман Юнайтед упрочил лидерство в АПЛ по волевым достижениям

«Красные дьяволы» вновь выиграли, проявив волю

27 декабря 2023, 14:35 | Обновлено 27 декабря 2023, 14:48
413
1
Ман Юнайтед упрочил лидерство в АПЛ по волевым достижениям
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 26 декабря, в матче 19-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» добился волевой победы со счетом 3:2 над «Астон Виллой».

Манкунианцы выиграли, проигрывая по ходу встречи 0:2.

Это 14-й случай в истории выступлений «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, когда команда смогла выиграть, уступая два гола. Данный показатель является рекордным в истории лиги.

Ближайшие преследователи «МЮ» одержали максимум 9 подобных волевых побед.

По теме:
Брайтон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пол МЕРСОН: «Зинченко – мое главное беспокойство в Арсенале»
Юрген КЛОПП: «Фантастика, я еле сдерживаюсь»
Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Opta
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В польской Экстракласе заявлены семь украинцев. Как у них дела?
Футбол | 27 декабря 2023, 14:00 2
В польской Экстракласе заявлены семь украинцев. Как у них дела?
В польской Экстракласе заявлены семь украинцев. Как у них дела?

Алексей Сливченко предлагает оценить выступления наших соотечественников в ближайшем зарубежье

МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
Футбол | 27 декабря 2023, 00:02 21
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ

С этого может начаться камбэк команды в сезоне

«Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема
Футбол | 26.12.2023, 14:57
«Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема
«Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема
ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон
Футбол | 26.12.2023, 17:33
ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон
ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон
Лунин может зимой перебраться в Челси. Реал хочет обменять его на Санчеса
Футбол | 27.12.2023, 09:53
Лунин может зимой перебраться в Челси. Реал хочет обменять его на Санчеса
Лунин может зимой перебраться в Челси. Реал хочет обменять его на Санчеса
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
stalevar1250
Так напишите весь список побед, лишь бы пёрнуть в лужу, такой спирт уа.... 1
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
26.12.2023, 22:17 18
Футбол
Бывший чемпион мира изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
Бывший чемпион мира изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
26.12.2023, 21:08 1
Бокс
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
26.12.2023, 15:12 3
Футбол
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
26.12.2023, 15:36 10
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
26.12.2023, 12:10
Хоккей
Месси не приехал на свадьбу сестры жены по соображениям безопасности
Месси не приехал на свадьбу сестры жены по соображениям безопасности
26.12.2023, 18:49 2
Футбол
Вице-чемпион Олимпиады-2020 сбежал с женой из россии, их объявили в розыск
Вице-чемпион Олимпиады-2020 сбежал с женой из россии, их объявили в розыск
27.12.2023, 07:16 3
Другие виды
Цыганков является одним из лучших игроков Ла Лиги по важному показателю
Цыганков является одним из лучших игроков Ла Лиги по важному показателю
25.12.2023, 18:03
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем