Ман Юнайтед упрочил лидерство в АПЛ по волевым достижениям

Во вторник, 26 декабря, в матче 19-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» добился волевой победы со счетом 3:2 над «Астон Виллой».

Манкунианцы выиграли, проигрывая по ходу встречи 0:2.

Это 14-й случай в истории выступлений «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, когда команда смогла выиграть, уступая два гола. Данный показатель является рекордным в истории лиги.

Ближайшие преследователи «МЮ» одержали максимум 9 подобных волевых побед.