Барселона хочет снизить зарплату Левандовски на следующий сезон

Каталонская «Барселона» продолжает искать возможности снизить свои траты. Одним из способов руководство клуба видит снижение зарплаты наиболее высокооплачиваемым игрокам.

В частности, форвард Роберт Левандовски летом 2022-го подписал контракт по схеме 3+1. По условиям соглашения, на сезон-2024/2025 его зарплата в «Барсе», которая в нынешнем сезоне составляла 20,8 млн евро, должна была увеличиться. Но в столице Каталонии надеются достигнуть договоренности с поляком об уменьшении выплат в следующем сезоне.

Ранее появилась информация, что «Барселона» готова продать Левандовски в ближайшее трансферное окно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. При этом агент футболиста Пини Захави исключил уход игрока нынешней зимой.

Добавим, что в нынешнем сезоне Роберт провел за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.