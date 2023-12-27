Барселона хочет снизить зарплату Левандовски на следующий сезон
По условиям контракта, выплаты форварду, наоборот, должны увеличиться
Каталонская «Барселона» продолжает искать возможности снизить свои траты. Одним из способов руководство клуба видит снижение зарплаты наиболее высокооплачиваемым игрокам.
В частности, форвард Роберт Левандовски летом 2022-го подписал контракт по схеме 3+1. По условиям соглашения, на сезон-2024/2025 его зарплата в «Барсе», которая в нынешнем сезоне составляла 20,8 млн евро, должна была увеличиться. Но в столице Каталонии надеются достигнуть договоренности с поляком об уменьшении выплат в следующем сезоне.
Ранее появилась информация, что «Барселона» готова продать Левандовски в ближайшее трансферное окно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. При этом агент футболиста Пини Захави исключил уход игрока нынешней зимой.
Добавим, что в нынешнем сезоне Роберт провел за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.
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