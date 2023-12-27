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Испания
27 декабря 2023, 10:25 | Обновлено 27 декабря 2023, 10:26
729
1

Барселона хочет снизить зарплату Левандовски на следующий сезон

По условиям контракта, выплаты форварду, наоборот, должны увеличиться

27 декабря 2023, 10:25 | Обновлено 27 декабря 2023, 10:26
729
1
Барселона хочет снизить зарплату Левандовски на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Каталонская «Барселона» продолжает искать возможности снизить свои траты. Одним из способов руководство клуба видит снижение зарплаты наиболее высокооплачиваемым игрокам.

В частности, форвард Роберт Левандовски летом 2022-го подписал контракт по схеме 3+1. По условиям соглашения, на сезон-2024/2025 его зарплата в «Барсе», которая в нынешнем сезоне составляла 20,8 млн евро, должна была увеличиться. Но в столице Каталонии надеются достигнуть договоренности с поляком об уменьшении выплат в следующем сезоне.

Ранее появилась информация, что «Барселона» готова продать Левандовски в ближайшее трансферное окно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. При этом агент футболиста Пини Захави исключил уход игрока нынешней зимой.

Добавим, что в нынешнем сезоне Роберт провел за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.

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Роберт Левандовски Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига зарплаты
Источник Barcelona Noticias
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Комментарии 1
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Serhii P.
А що вони хотіли, пси? Левандовський має все ще непогану результативність, зважаючи на його вік. А те, що стиль його гри не підходить для "Барси", це було зрозуміло ще до переходу.
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