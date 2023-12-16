Барселона может продать Левандовски, у каталонцев другая трансферная цель

Польский форвард Роберт Левандовски может покинуть «Барселону» уже в ближайшее время.

Каталонский клуб надеется разгрузить зарплатную ведомость и готов расстаться со своим бомбардиром, чтобы летом купить хавбека английского «Ньюкасла» Бруно Гимараеша. Позицию опорного полузащитника считают в «Барселоне» проблемной, поэтому усиление будут искать в первую очередь на нее.

Добавим, что в нынешнем сезоне Левандовски провел за «сине-гранатовых» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре ассиста. Его контракт с каталонцами действует до лета 2026 года.