Барселона может продать Левандовски, у каталонцев другая трансферная цель
«Сине-гранатовые» хотят разгрузить зарплатную ведомость
Польский форвард Роберт Левандовски может покинуть «Барселону» уже в ближайшее время.
Каталонский клуб надеется разгрузить зарплатную ведомость и готов расстаться со своим бомбардиром, чтобы летом купить хавбека английского «Ньюкасла» Бруно Гимараеша. Позицию опорного полузащитника считают в «Барселоне» проблемной, поэтому усиление будут искать в первую очередь на нее.
Добавим, что в нынешнем сезоне Левандовски провел за «сине-гранатовых» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре ассиста. Его контракт с каталонцами действует до лета 2026 года.
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