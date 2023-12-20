Агент пролил свет на будущее Левандовски в Барселоне

Пини Захави, представляющий интересы форварда «Барселоны» Роберта Левандовски, однозначно ответил на вопрос о будущем своего клиента в каталонском клубе.

Агент встретился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, с которым дружит на протяжении длительного времени, за совместным ужином. Выходя из ресторана, журналисты подловили Пини и спросили о том, покинет ли Роберт клуб.

Захави ответил однозначно: «Конечно, он остается», при этом сказал это с явным удивлением от услышанного вопроса.

Добавим, что Левандовски в нынешнем сезоне провел за каталонцев 20 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.