Агент пролил свет на будущее Левандовски в Барселоне
Пини Захави без тени сомнения дал однозначный ответ
Пини Захави, представляющий интересы форварда «Барселоны» Роберта Левандовски, однозначно ответил на вопрос о будущем своего клиента в каталонском клубе.
Агент встретился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, с которым дружит на протяжении длительного времени, за совместным ужином. Выходя из ресторана, журналисты подловили Пини и спросили о том, покинет ли Роберт клуб.
Захави ответил однозначно: «Конечно, он остается», при этом сказал это с явным удивлением от услышанного вопроса.
Добавим, что Левандовски в нынешнем сезоне провел за каталонцев 20 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.
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