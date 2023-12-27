Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Унаи ЭМЕРИ: «Такое может случиться»
Англия
27 декабря 2023, 08:55 |
896
1

Унаи ЭМЕРИ: «Такое может случиться»

Наставник «Астон Виллы» – о матче с «Манчестер Юнайтед»

27 декабря 2023, 08:55 |
896
1
Унаи ЭМЕРИ: «Такое может случиться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в рамках 19-го тура АПЛ.

«Две недели назад меня спросили, претендуем ли мы на титул. Я ответил, что нет, и сейчас мое мнение не поменялось. Почему? Потому что мы играем с некоторыми топ-командами, которые имеют больше шансов на успех, чем мы. Правда, при этом надо признать, что мы играем в этом сезоне стабильнее и лучше, чем многие команды.

Сегодня мы упустили возможность добиться такой стабильности против одной из десяти лучших команд. Такое может случиться. Реакция после первого пропущенного гола была хорошей, мы даже тогда создали несколько очень хороших моментов, но это футбол.

Первые 60 минут были фантастическими в нашем исполнении. Мы контролировали игру и играли очень, очень хорошо. После первого тайма мы говорили в раздевалке, что, если они забьют один гол, такое может случиться. Мы должны были стараться сохранять стабильность. И у нас было два очень хороших момента, лучшие в матче, с участием Леона Бэйли и Джона Макгинна. Мы очень хорошо боролись и соперничали, но не забили. А затем, за двадцать минут, они забили три гола. Это был их лучший момент, это очень хорошая команда с хорошими игроками, к тому же играющая дома.

Несмотря на неутешительный для нас результат, необходимо двигаться дальше, быть требовательными к себе. Я сказал игрокам, что первая часть сезона была фантастической, но я хочу большего. Если они хотят большего, нам придется усердно работать, чтобы добиться этого».

По теме:
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «В последние дни были некоторые сомнения, даже в себе»
Расмус ХОЙЛУНД: «Я самый счастливый человек на земле»
Алехандро ГАРНАЧО: «Один из лучших дней в моей жизни»
Унаи Эмери Астон Вилла Манчестер Юнайтед - Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

10 января Андрей Шевченко приедет в Киев и определится с помощниками
Футбол | 26 декабря 2023, 13:17 18
10 января Андрей Шевченко приедет в Киев и определится с помощниками
10 января Андрей Шевченко приедет в Киев и определится с помощниками

Кандидат на пост президента УАФ формирует свою команду

Кто в топ-10? Назван лучший спортсмен 2023 года в Украине по версии АСЖУ
Другие виды | 27 декабря 2023, 04:23 1
Кто в топ-10? Назван лучший спортсмен 2023 года в Украине по версии АСЖУ
Кто в топ-10? Назван лучший спортсмен 2023 года в Украине по версии АСЖУ

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих опередила в голосовании всех конкурентов

Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
Футбол | 26.12.2023, 15:12
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
Футбол | 26.12.2023, 22:17
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 27.12.2023, 06:40
Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SandroKing
Точно, бывает. Помню я как дерево Кравец вынес звездную Валенсию. Как тренер вроде неплохой, но чего-то не хватает.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Иноуэ снова абсолют. Разбил Тапалеса, даже не включая режим боксера
Иноуэ снова абсолют. Разбил Тапалеса, даже не включая режим боксера
26.12.2023, 17:52
Бокс
ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон
ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон
26.12.2023, 17:33 7
Футбол
«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру
«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру
25.12.2023, 20:50 7
MMA
Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
25.12.2023, 11:39 6
Футбол
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
27.12.2023, 00:02 19
Футбол
Вратарь Барселоны: «Если ты согласишься стать вторым, то не будешь даже им»
Вратарь Барселоны: «Если ты согласишься стать вторым, то не будешь даже им»
26.12.2023, 03:42
Футбол
Триумфальное возвращение Свитолиной, успешный год Цуренко, 1-й титул Костюк
Триумфальное возвращение Свитолиной, успешный год Цуренко, 1-й титул Костюк
26.12.2023, 14:13 5
Теннис
«Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема
«Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема
26.12.2023, 14:57 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем