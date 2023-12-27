Унаи ЭМЕРИ: «Такое может случиться»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в рамках 19-го тура АПЛ.

«Две недели назад меня спросили, претендуем ли мы на титул. Я ответил, что нет, и сейчас мое мнение не поменялось. Почему? Потому что мы играем с некоторыми топ-командами, которые имеют больше шансов на успех, чем мы. Правда, при этом надо признать, что мы играем в этом сезоне стабильнее и лучше, чем многие команды.

Сегодня мы упустили возможность добиться такой стабильности против одной из десяти лучших команд. Такое может случиться. Реакция после первого пропущенного гола была хорошей, мы даже тогда создали несколько очень хороших моментов, но это футбол.

Первые 60 минут были фантастическими в нашем исполнении. Мы контролировали игру и играли очень, очень хорошо. После первого тайма мы говорили в раздевалке, что, если они забьют один гол, такое может случиться. Мы должны были стараться сохранять стабильность. И у нас было два очень хороших момента, лучшие в матче, с участием Леона Бэйли и Джона Макгинна. Мы очень хорошо боролись и соперничали, но не забили. А затем, за двадцать минут, они забили три гола. Это был их лучший момент, это очень хорошая команда с хорошими игроками, к тому же играющая дома.

Несмотря на неутешительный для нас результат, необходимо двигаться дальше, быть требовательными к себе. Я сказал игрокам, что первая часть сезона была фантастической, но я хочу большего. Если они хотят большего, нам придется усердно работать, чтобы добиться этого».