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  4. Расмус ХОЙЛУНД: «Я самый счастливый человек на земле»
Англия
27 декабря 2023, 08:27 |
104
0

Расмус ХОЙЛУНД: «Я самый счастливый человек на земле»

Нападающий «МЮ» забил победный мяч в ворота «Астон Виллы»

27 декабря 2023, 08:27 |
104
0
Расмус ХОЙЛУНД: «Я самый счастливый человек на земле»
Getty Images/Global Images Ukraine

Автор третьего забитого мяча в ворота «Астон Виллы» (3:2) Расмус Хойлунд помог «Манчестер Юнайтед» совершить невероятный камбэк в матче АПЛ. После игры форвард поделился своими эмоциями.

«Пришлось долго ждать, пока я забью первый гол в АПЛ, но сейчас я очень счастлив. Можно сказать, что я – самый счастливый человек на земле. Вы это могли заметить по тому, как я праздновал взятие ворот. Как сказал Гарначо, мы верили в себя до самого конца и сегодня одержали победу.

Как уже говорил тренер, я забил несколько мячей в Лиге чемпионов, но в Премьер-лиге безголевая пауза затянулась. Наконец мне удалось это сделать, надеюсь, теперь результаты и моя результативность будут улучшаться.

Конечно, я запомню этот гол. Первый удар в створ ворот, под штангу – красивое завершение, так что я счастлив. Также я рад за нас, троих атакующих игроков, поскольку мы показали характер и большую уверенность в собственных силах».

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Расмус Хойлунд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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