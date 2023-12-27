Расмус ХОЙЛУНД: «Я самый счастливый человек на земле»

Автор третьего забитого мяча в ворота «Астон Виллы» (3:2) Расмус Хойлунд помог «Манчестер Юнайтед» совершить невероятный камбэк в матче АПЛ. После игры форвард поделился своими эмоциями.

«Пришлось долго ждать, пока я забью первый гол в АПЛ, но сейчас я очень счастлив. Можно сказать, что я – самый счастливый человек на земле. Вы это могли заметить по тому, как я праздновал взятие ворот. Как сказал Гарначо, мы верили в себя до самого конца и сегодня одержали победу.

Как уже говорил тренер, я забил несколько мячей в Лиге чемпионов, но в Премьер-лиге безголевая пауза затянулась. Наконец мне удалось это сделать, надеюсь, теперь результаты и моя результативность будут улучшаться.

Конечно, я запомню этот гол. Первый удар в створ ворот, под штангу – красивое завершение, так что я счастлив. Также я рад за нас, троих атакующих игроков, поскольку мы показали характер и большую уверенность в собственных силах».