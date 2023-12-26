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Украина. Премьер лига
26 декабря 2023, 15:40 | Обновлено 26 декабря 2023, 15:47
1192
1

КОЖАНОВ – о срыве трансфера в россию: «Президент сказал – не продаешься»

Полузащитник хотел пойти за своим бывшим тренером

26 декабря 2023, 15:40 | Обновлено 26 декабря 2023, 15:47
1192
1
КОЖАНОВ – о срыве трансфера в россию: «Президент сказал – не продаешься»
ФК Карпаты. Денис Кожанов

Экс-футболист многих украинских клубов Денис Кожанов, на днях объявивший о завершении карьеры, рассказал, как в свое время находился в шаге от перехода в российскую «кубань».

«Мог, наверное, в лучших командах поиграть. Если бы не был столь долгосрочный контракт с «Шахтером». У меня были варианты, но «Шахтер» не продал. Тогда еще не было войны, и самый реальный вариант – это был «краснодар». Кононов еще не ушел, но должен был туда идти, и я уже общался с президентом, но просто не продали – и все.

Там более выгодный контракт был, конечно. Но прежде всего я понимал, что туда идет Кононов. Если он меня берет, я буду играть. Плюс, там отношение – спортивный директор прилетал в Киев, мы общались, президент чуть ли не через день звонил. Была трансферная цена – 2 миллиона. Они давали больше двух миллионов, но «Шахтер» сказал «нет». Я позвонил Палкину, спросил: «Почему вы не хотите меня продать?» Он говорит: «Президент сказал – ты не продаешься», – рассказал Кожанов в интервью Брутальному футболу.

Отметим, что, помимо Украины, футболист все же поиграл за границей, выступая в 2016-м за молдовскую «Дачию». В общей сложности Денис провел за свою профессиональную карьеру более 300 матчей.

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Денис Кожанов Шахтер Донецк Севастополь Краснодар Дачия Кишинев завершение карьеры
Источник Брутальный футбол
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easterly
арендоупль, копанка бубль, карпати аренда - в багатьох українських клубах??? спірт.ау - це навіть не треш, не опускайтеся до рівня херікона
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