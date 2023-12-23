Легенда Карпат объявил о завершении карьеры

Известный украинский полузащитник Денис Кожанов объявил о завершении профессиональной карьеры. 36-летний футболист планирует сосредоточиться на тренерской деятельности.

Последним клубом Кожанова были «Карпаты-2». В последнее время у хавбека были проблемы с бедром.

Кожанов известен прежде всего по выступлениям за «Карпаты» в 2007 – 2011, 2014 – 2016 и 2021 – 2023 годах. Также выступал за «Шахтер», «Мариуполь», «Севастополь», «Верес», «Волынь», «Минай» и молдавскую «Дачию».

В 2010 – 2011 годах Кожанов провел 4 матча за сборную Украины. В УПЛ суммарно провел 244 матча, в которых отличился 27 голами и 48 ассистами.