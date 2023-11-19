Денис Кожанов в этом году уже не сыграет

Сегодня 18-й тур во Второй лиге завершался поединком между «Карпатами-2» и «Скалой 1911», в котором львовские футболисты взяли верх – 2:1.

Как стало известно Sport.ua, в составе зелено-белых, как и в предыдущем матче – с «Чайкой» отсутствовал капитан «Карпат-2» 36-летний Денис Кожанов.

По информации нашего источника, в последнее время на тренировках ветеран испытывал дискомфорт в бедре и потому было решено не рисковать его здоровьем. Все идет к тому, что Денис Кожанов не будет играть и в последнем туре первой части сезона во Второй лиге – с ФК «ЮКСА». Хотя сегодня и в Киеве 24 ноября он будет присутствовать уже в роли одного из тренеров «Карпат-2».

С достаточно значительными перерывами Денис Кожанов в «Карпатах» с января 2008 года. В нынешнем сезоне он провел за «Карпаты-2» во Второй лиге 13 матчей и стал автором трех голов.

Ранее президент ровенского «Вереса» Иван Надеин прокомментировал скандальную историю с возможным трансфером Дмитрия Годи во львовские «Карпаты».