Президент Вереса: «Я не веду переговоры с террористами»

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин прокомментировал скандальную историю с трансфером Дмитрия Годи во львовские «Карпаты»:

«Карпаты» обратились в клуб с официальным предложением. Мы провели переговоры, договорились о подписании. Соглашение официальное – с уплатой всех налогов, максимально прозрачное. Сообщили игроку, а тот – агентам. «Карпаты» пригласили игрока во Львов, чтобы показать базу и провести финальный раунд переговоров, они хотели, чтобы игрок начал тренироваться уже с «Карпатами». После экскурсии представители клубов поехали в офис, чтобы финализировать договор. Агент (Никита Швец) забрал игрока, они поехали ждать результатов. В итоге трансферный контракт подписали два клуба, но не игрок, который не появился в офисе «Карпат» в течение двух дней. Его просто забрали и спрятали.

Пытался убедить игрока, что в «Карпатах» он получил бы гораздо лучшие условия по з/п и быту, а еще поработал бы с таким специалистом как Мирон Маркевич и в клубе с еврокубковыми амбициями. А получилось так, что агенты, которые должны были помочь игроку, сорвали трансфер. Я думаю, от этого проиграли все.

Насколько я понимаю, агенты рассчитывали на комиссионные. Но «Карпаты» принципиально не работают с агентами. Я за 4.5 года в футболе не нарушил ни одной контрактной договоренности. Но в нашем с Годей контракте никакие бонусы агентам не прописаны. Да мы не реализовали исторический трансфер, но я не люблю поддаваться на шантаж. То, что требовала компания FAMK Group было неприемлемо. Можете считать это моей эмоцией, но я с террористами дел и переговоров не веду.

Годя вернулся в U-19. Он – молодец, выполняет контракт. Я спросил его: «Как ты мог упустить такой шанс?!». С такими агентами будущего у парня не будет. Он еще ребенок, допустил ошибку. Посмотрим, поймет ли, что ему повредили карьеру.

Ни о чем не жалею. Немного почистили ауру и окружение. Получили полезный опыт. Двигаемся дальше. Подняли еще одну важную тему для украинского футбола. И обещаю вам, не последнюю».

Напомним, ранее «Верес» объявил агентов Максима Карагодина и Никиту Швеца «персонами нон грат» в клубе. Причиной этого стало то, что агенты сорвали трансфер Дмитрия Годи в «Карпаты».