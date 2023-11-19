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Чемпионат Украины
Карпаты-2
19.11.2023 12:30 – FT 2 : 1
Скала 1911
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Украина. Вторая лига
19 ноября 2023, 14:45 | Обновлено 19 ноября 2023, 14:46
85
0

Вторая лига. Карпаты-2 дома одолели Скалу 1911

Львовский клуб сократил отставание в таблице

19 ноября 2023, 14:45 | Обновлено 19 ноября 2023, 14:46
85
0
Вторая лига. Карпаты-2 дома одолели Скалу 1911
Скриншот с трансляции

Состоялся поединок 18-го тура Второй лиги Украины по футболу, в котором львовские «Карпаты-2» принимали стрыйскую «Скалу 1911». Игра окончилась победой хозяев со счетом 2:1.

После этой победы львовяне набрали 23 очка и находятся на шестом месте. У их сегодняшнего оппонента 25 очков и пятое место, но есть одна игра в запасе.

Чемпионат Украины. Вторая лига

«Карпаты-2» – «Скала 1911» – 2:1

Голы: Скороход, 32, Фетько, 59 – Николишин, 57

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Фетько (Карпаты-2).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Николишин (Скала 1911).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Скороход (Карпаты-2).
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Карпаты-2 – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты-2 Львов Скала Стрый Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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