Вторая лига. Карпаты-2 дома одолели Скалу 1911

Состоялся поединок 18-го тура Второй лиги Украины по футболу, в котором львовские «Карпаты-2» принимали стрыйскую «Скалу 1911». Игра окончилась победой хозяев со счетом 2:1.

После этой победы львовяне набрали 23 очка и находятся на шестом месте. У их сегодняшнего оппонента 25 очков и пятое место, но есть одна игра в запасе.

Чемпионат Украины. Вторая лига

«Карпаты-2» – «Скала 1911» – 2:1

Голы: Скороход, 32, Фетько, 59 – Николишин, 57

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