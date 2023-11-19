Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты-2 – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Карпаты-2
19.11.2023 12:30 - : -
Скала 1911
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
19 ноября 2023, 10:51 | Обновлено 19 ноября 2023, 10:54
89
0

Карпаты-2 – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 ноября в 12:30 видеотрансляцию поединка 18-го тура Второй лиги

19 ноября 2023, 10:51 | Обновлено 19 ноября 2023, 10:54
89
0
Карпаты-2 – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 ноября проходит поединок 18-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Вторая лига. 18-й тур, 19 ноября

  • 12:30. Карпаты-2 Львов – Скала Стрый

Турнирная таблица

12:30. Карпаты-2 Львов Скала Стрый

По теме:
Первая лига. Матчи 17-го тура, 19 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
Николай ЦЫМБАЛ: «Бразильцы ФК ЮКСА не затерялись бы и в УПЛ»
«Пришло время уходить». Металлист 1925 покидает топ-менеджер
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Карпаты-2 Львов Скала Стрый
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Футбол | 19 ноября 2023, 09:15 27
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу

Валерий Василенко – о роковой смене поколений в «Скуадре адзурре»

Завершился 1-й раунд женского чемпионата. Кто вышел дальше в топ-6?
Футбол | 19 ноября 2023, 05:55 0
Завершился 1-й раунд женского чемпионата. Кто вышел дальше в топ-6?
Завершился 1-й раунд женского чемпионата. Кто вышел дальше в топ-6?

Медали разыграют: Кривбасс, Ворскла, Колос, Жилстрой-1, Шахтер, Ладомир

Франция – Гибралтар – 14:0. Побито много рекордов. Видео голов и обзор
Футбол | 19.11.2023, 02:35
Франция – Гибралтар – 14:0. Побито много рекордов. Видео голов и обзор
Франция – Гибралтар – 14:0. Побито много рекордов. Видео голов и обзор
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
Футбол | 19.11.2023, 00:15
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
Футбол | 18.11.2023, 13:56
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
18.11.2023, 23:45 30
Теннис
Стародубцева объяснила, почему пожала руку россиянке после матча
Стародубцева объяснила, почему пожала руку россиянке после матча
17.11.2023, 16:16 6
Теннис
Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро
Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро
18.11.2023, 17:00 22
Футбол
Баснословная сумма. Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
Баснословная сумма. Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
18.11.2023, 07:40 1
Бокс
Испанские журналисты: Довбик превзошел все ожидания, он вписался идеально
Испанские журналисты: Довбик превзошел все ожидания, он вписался идеально
17.11.2023, 11:31 1
Футбол
Таблицы Евро U-21. Украина лидирует в группе F, опережая Англию на 6 очков
Таблицы Евро U-21. Украина лидирует в группе F, опережая Англию на 6 очков
18.11.2023, 07:59
Футбол
ВИДЕО. За такое не удаляют? Месси ударил соперника локтем, схватил за горло
ВИДЕО. За такое не удаляют? Месси ударил соперника локтем, схватил за горло
17.11.2023, 08:55 30
Футбол
Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
17.11.2023, 20:25 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем