19.11.2023 12:30 - : -
Украина. Вторая лига19 ноября 2023, 10:51 | Обновлено 19 ноября 2023, 10:54
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Карпаты-2 – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 ноября в 12:30 видеотрансляцию поединка 18-го тура Второй лиги
19 ноября 2023, 10:51 | Обновлено 19 ноября 2023, 10:54
89
0
19 ноября проходит поединок 18-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
Вторая лига. 18-й тур, 19 ноября
- 12:30. Карпаты-2 Львов – Скала Стрый
Турнирная таблица
12:30. Карпаты-2 Львов – Скала Стрый
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