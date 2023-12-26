Эрик ТЕН ХАГ:  «Уверен, болельщики МЮ очень разочарованы в нас»

Нидерландский специалист – о взаимоотношениях «МЮ» с болельщиками

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии матча АПЛ с «Астон Виллой» высказался о поддержке команды со стороны ее болельщиков.

«Я уверен, что они очень разочарованы в нас. И мы должны все исправить. Нам нужно сделать все по-другому.

Мы очень ценим все то время, что они поддерживают нас, даже несмотря на неудачи, которые мы пережили в сезоне. Они все время за нас, и мы очень ценим это. Конечно, нам нужна любая поддержка. Но в первую очередь мы с командой должны это сделать», – заявил тен Хаг.