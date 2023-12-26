Эрик ТЕН ХАГ: «Уверен, болельщики МЮ очень разочарованы в нас»
Нидерландский специалист – о взаимоотношениях «МЮ» с болельщиками
Нидерландский специалист – о взаимоотношениях «МЮ» с болельщиками
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии матча АПЛ с «Астон Виллой» высказался о поддержке команды со стороны ее болельщиков.
«Я уверен, что они очень разочарованы в нас. И мы должны все исправить. Нам нужно сделать все по-другому.
Мы очень ценим все то время, что они поддерживают нас, даже несмотря на неудачи, которые мы пережили в сезоне. Они все время за нас, и мы очень ценим это. Конечно, нам нужна любая поддержка. Но в первую очередь мы с командой должны это сделать», – заявил тен Хаг.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» является лучшим клубом в истории Boxing Day в чемпионате Англии.
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