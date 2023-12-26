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  4. Эрик ТЕН ХАГ:  «Уверен, болельщики МЮ очень разочарованы в нас»
Англия
26 декабря 2023, 11:30 | Обновлено 26 декабря 2023, 11:42
146
0

Эрик ТЕН ХАГ:  «Уверен, болельщики МЮ очень разочарованы в нас»

Нидерландский специалист – о взаимоотношениях «МЮ» с болельщиками

26 декабря 2023, 11:30 | Обновлено 26 декабря 2023, 11:42
146
0
Эрик ТЕН ХАГ:  «Уверен, болельщики МЮ очень разочарованы в нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Нидерландский специалист – о взаимоотношениях «МЮ» с болельщиками

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии матча АПЛ с «Астон Виллой» высказался о поддержке команды со стороны ее болельщиков.

«Я уверен, что они очень разочарованы в нас. И мы должны все исправить. Нам нужно сделать все по-другому.

Мы очень ценим все то время, что они поддерживают нас, даже несмотря на неудачи, которые мы пережили в сезоне. Они все время за нас, и мы очень ценим это. Конечно, нам нужна любая поддержка. Но в первую очередь мы с командой должны это сделать», – заявил тен Хаг.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» является лучшим клубом в истории Boxing Day в чемпионате Англии.

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Эрик тен Хаг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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