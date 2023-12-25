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  4. Секретное оружие тен Хага. Ман Юнайтед – лучший клуб в истории Boxing Day
Англия
25 декабря 2023, 21:59 |
353
0

Секретное оружие тен Хага. Ман Юнайтед – лучший клуб в истории Boxing Day

У «красных дьяволов» 21 победа из 27 в этот день

25 декабря 2023, 21:59 |
353
0
Секретное оружие тен Хага. Ман Юнайтед – лучший клуб в истории Boxing Day
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» является лучшей командой в истории Boxing Day с момента создания Английской Премьер-лиги (с 1992 года).

Boxing Day – матчи очередного тура в английском футболе (обычно – 19-й заключительный тур 1-го круга АПЛ), проходящие 26 декабря – на следующий день после Рождества.

У «красных» дьяволов» за всю историю 27 поединков в этот день: 21 победа, 4 ничьи и 2 поражения. Среднее количество набранных очков – 2.48.

На втором месте идет лондонский «Арсенал» (2.20), который стал рождественским лидером чемпионата Англии 2023/24. Тройку замыкает «Ливерпуль» (2.12), на 4-й позиции – «Тоттенхэм» (2.04), а на 5-й – «Челси» (1.71).

26 декабря подопечные Эрика тег Хага сыграют на «Олд Траффорд» против «Астон Виллы». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Лучшие команды в истории Boxing Day

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Boxing Day Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Астон Вилла Манчестер Юнайтед - Астон Вилла рейтинг
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