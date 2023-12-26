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Бразилия
26 декабря 2023, 10:56 | Обновлено 26 декабря 2023, 11:07
188
0

Интернасьонал собирается подписать постоянный контракт с защитником Шахтера

Витао станет полноценным игроком бразильского клуба

26 декабря 2023, 10:56 | Обновлено 26 декабря 2023, 11:07
188
0
Интернасьонал собирается подписать постоянный контракт с защитником Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Витао

Президент бразильского «Интернасьонала» Алессандро Барселлос сообщил о том, что клуб планирует выкупить у «Шахтера» центрального защитника Витао, который сейчас выступает за «Интернасьонал» на правах аренды благодаря 7-му аннексу ФИФА:

«Мы двигаемся к стабильному положению, чтобы Витао стал полноценным игроком нашей команды. Очевидно, что для этого есть определенные условия, и мы будем работать для достижения цели.

Мы уже работаем над тем, чтобы иметь законные обстоятельства и время для продления контракта и подписания Витао на постоянной основе».

Ранее сообщалось о том, что предложение по Витао сделал «Бетис».

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Источник GaúchaZH
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