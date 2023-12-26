Интернасьонал собирается подписать постоянный контракт с защитником Шахтера
Витао станет полноценным игроком бразильского клуба
Президент бразильского «Интернасьонала» Алессандро Барселлос сообщил о том, что клуб планирует выкупить у «Шахтера» центрального защитника Витао, который сейчас выступает за «Интернасьонал» на правах аренды благодаря 7-му аннексу ФИФА:
«Мы двигаемся к стабильному положению, чтобы Витао стал полноценным игроком нашей команды. Очевидно, что для этого есть определенные условия, и мы будем работать для достижения цели.
Мы уже работаем над тем, чтобы иметь законные обстоятельства и время для продления контракта и подписания Витао на постоянной основе».
Ранее сообщалось о том, что предложение по Витао сделал «Бетис».
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