Интернасьонал собирается подписать постоянный контракт с защитником Шахтера

Президент бразильского «Интернасьонала» Алессандро Барселлос сообщил о том, что клуб планирует выкупить у «Шахтера» центрального защитника Витао, который сейчас выступает за «Интернасьонал» на правах аренды благодаря 7-му аннексу ФИФА:

«Мы двигаемся к стабильному положению, чтобы Витао стал полноценным игроком нашей команды. Очевидно, что для этого есть определенные условия, и мы будем работать для достижения цели.

Мы уже работаем над тем, чтобы иметь законные обстоятельства и время для продления контракта и подписания Витао на постоянной основе».

Ранее сообщалось о том, что предложение по Витао сделал «Бетис».