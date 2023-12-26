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  4. Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Несыгранный матч с Динамо? Неприятный осадок»
Украина. Премьер лига
26 декабря 2023, 09:06 |
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Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Несыгранный матч с Динамо? Неприятный осадок»

Тренер «Миная» – о скандальном матче против «Динамо»

26 декабря 2023, 09:06 |
200
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Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Несыгранный матч с Динамо? Неприятный осадок»
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович прокомментировал скандальный матч УПЛ против «Динамо» Киев (3 декабря), который не состоялся из-за погодных условий:

«Разочарование от несыгранного матча с киевским «Динамо» перед отпуском оставило очень неприятный осадок. Мы очень хотели сыграть этот матч, тщательно готовились к нему, настраивались. Но после того, как игра не состоялась, все в клубе очень расстроились.

Я тоже очень разочарован этой ситуацией и даже не знаю, как она решится. Мне не нравится, какие разговоры ведутся по этому матчу. Хочется, чтобы все было по-футбольному».

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Желько Любенович Минай Минай - Динамо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник UA-Football
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