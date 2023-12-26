Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Несыгранный матч с Динамо? Неприятный осадок»
Тренер «Миная» – о скандальном матче против «Динамо»
Главный тренер «Миная» Желько Любенович прокомментировал скандальный матч УПЛ против «Динамо» Киев (3 декабря), который не состоялся из-за погодных условий:
«Разочарование от несыгранного матча с киевским «Динамо» перед отпуском оставило очень неприятный осадок. Мы очень хотели сыграть этот матч, тщательно готовились к нему, настраивались. Но после того, как игра не состоялась, все в клубе очень расстроились.
Я тоже очень разочарован этой ситуацией и даже не знаю, как она решится. Мне не нравится, какие разговоры ведутся по этому матчу. Хочется, чтобы все было по-футбольному».
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