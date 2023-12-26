Эрик ТЕН ХАГ: «Я и игроки должны взять на себя ответственность»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался со СМИ перед поединком «красных дьяволов» с «Астон Виллой», который состоится 26 декабря в 22:00.

«Марсияль? Ему все еще плохо. Когда у нас будут новости о нем, я, конечно, расскажу их.

Сообщения для болельщиков? Во-первых, я уверен, что они очень разочарованы нами, и мы должны навести порядок. Мы должны действовать по-другому, и мы очень ценим все время, что они поддерживают нас, даже несмотря на неудачи, которые у нас были в этом сезоне, они все время позади нас, и мы очень ценим это. Но, конечно, нам нужна любая помощь. Но в первую очередь это должна сделать команда и я.

Дебют молодого центрбека Вилли Камбваллы? У нас было пять центральных защитников, начавших сезон. Сегодня у нас было трое-четверо больных или травмированных. Но Камбвалла на тренировках производит хорошее впечатление и во время игр U-21 тоже. Поэтому мы решили заиграть его. Я думаю, что он показал свои возможности. Я думаю, что его выступление было очень хорошим. Вы видите, что у него очень светлое будущее. Конечно, он должен работать над собой, но вы видите его потенциал, и мы очень довольны его игрой.

«Астон Вилла»? Они в очень хорошей форме и очень хорошая команда. Итак, мы сначала дошли до этого момента, но если вы создаете шансы, вы должны ими воспользоваться, если хотите выиграть игру, иначе вы не выиграете игры. Это понятно.

Я должен взять на себя ответственность и игроки со мной должны взять на себя ответственность. особенно есть в моменты, когда вы ожидаете от старших даже больше, когда рядом есть молодые игроки. Но да, когда ты достаточно хорош, ты тоже достаточно взросл, поэтому мы должны делать это вместе. Неважно, какой это возраст, мы должны выставить команду, которая должна выиграть.

Я не разочарован таким отношением игроков, как сейчас. Но, конечно, мы знаем, какие стандарты у «Ман Юнайтед». Мы должны побеждать как команду. Поэтому да, я беру на себя это слово ответственность. Мы должны воспринимать это как Команда. И каждый человек должен внести 100% этой ответственности.

Я надеюсь, что Рафаэль Варан вернется. А по другим, возможно, Амад Диалло, мы увидим, насколько он готов. Сейчас он тренировался в течение двух недель. По всей вероятности, именно они могут вернуться», – сказал тен Хаг.