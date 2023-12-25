Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «В Минае меня встретили как Гвардиолу»
Украина. Премьер лига
25 декабря 2023, 22:43 |
86
0

Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «В Минае меня встретили как Гвардиолу»

Главный тренер «Миная» рассказал о приезде в Ужгород

25 декабря 2023, 22:43 |
86
0
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «В Минае меня встретили как Гвардиолу»
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович рассказал о том, как его встретили по приезду в Ужгород.

– Помню, как вскоре после завершения карьеры игрока Вы мне сказали, что мечтаете поработать тренером в украинском футболе. Получается, мечтам суждено было сбываться?

– Это действительно так: моя мечта сбылась. И я очень рад, что вернулся в Украину. Могу сказать, что после трех лет, которые прошли с момента моего отъезда из страны, меня в Ужгороде встретили, как Гвардиолу. Даже не могу выразить словами, насколько это приятно, когда тебя так встречают! Это проявлялось в доброте, искренности и внимании со стороны людей, которые меня встретили. Если же мне еще и сделать такой результат, как у Гвардиолы, то все будет идеально.

Напомним, Желько Любенович возглавил «Минай» в ноябре 2023 года. На этом посту он заменил Владимира Шарана.

По теме:
Что ждет Зинченко? Сравнение таблицы АПЛ прошлого и текущего сезона
Виктор Скрипник признался, из-за чего Ворскла провалила старт сезона УПЛ
«Он немного похож на сербский». Любенович рассказал об изучении укр. языка
Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Жузеп Гвардиола
Источник UA-Football
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
Футбол | 25 декабря 2023, 06:10 40
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова

Руководству «Барсы» понравилась игра Георгия в матче ЛЧ между «горняками» и каталонцами

ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
Футбол | 25 декабря 2023, 04:48 4
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами

Сможет ли Матео унаследовать суперигру своего отца?

ВИДЕО. Лидер Кривбасса сделал красивое предложение своей девушке
Футбол | 25.12.2023, 15:47
ВИДЕО. Лидер Кривбасса сделал красивое предложение своей девушке
ВИДЕО. Лидер Кривбасса сделал красивое предложение своей девушке
УЕФА промолчит? Црвена Звезда анонсировала товарищеский матч с зенитом
Футбол | 25.12.2023, 21:31
УЕФА промолчит? Црвена Звезда анонсировала товарищеский матч с зенитом
УЕФА промолчит? Црвена Звезда анонсировала товарищеский матч с зенитом
Реброву нужно выбирать. Лунин и Трубин попали в топ лучших киперов Европы
Футбол | 25.12.2023, 05:55
Реброву нужно выбирать. Лунин и Трубин попали в топ лучших киперов Европы
Реброву нужно выбирать. Лунин и Трубин попали в топ лучших киперов Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа рассказал, состоится ли теперь бой с Уайлдером после его поражения
Джошуа рассказал, состоится ли теперь бой с Уайлдером после его поражения
24.12.2023, 07:57 1
Бокс
Стало известно, за сколько Жирона готова отпустить Цыганкова
Стало известно, за сколько Жирона готова отпустить Цыганкова
24.12.2023, 16:35 47
Футбол
Паркер сенсационно устроил Уайлдеру большой апсет в Саудовской Аравии
Паркер сенсационно устроил Уайлдеру большой апсет в Саудовской Аравии
24.12.2023, 00:54 45
Бокс
Эффект футбола. Как ФК Жирона меняет экономику всего города?
Эффект футбола. Как ФК Жирона меняет экономику всего города?
24.12.2023, 11:35 7
Футбол
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
24.12.2023, 00:30
Бокс
Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном
Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном
24.12.2023, 17:39 9
Футбол
Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско
Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско
24.12.2023, 21:50 4
Футбол
Справился ли с Салахом? Стала известна оценка Зинченко за матч с Ливерпулем
Справился ли с Салахом? Стала известна оценка Зинченко за матч с Ливерпулем
23.12.2023, 22:30 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем