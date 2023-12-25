Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «В Минае меня встретили как Гвардиолу»

Главный тренер «Миная» Желько Любенович рассказал о том, как его встретили по приезду в Ужгород.

– Помню, как вскоре после завершения карьеры игрока Вы мне сказали, что мечтаете поработать тренером в украинском футболе. Получается, мечтам суждено было сбываться?

– Это действительно так: моя мечта сбылась. И я очень рад, что вернулся в Украину. Могу сказать, что после трех лет, которые прошли с момента моего отъезда из страны, меня в Ужгороде встретили, как Гвардиолу. Даже не могу выразить словами, насколько это приятно, когда тебя так встречают! Это проявлялось в доброте, искренности и внимании со стороны людей, которые меня встретили. Если же мне еще и сделать такой результат, как у Гвардиолы, то все будет идеально.

Напомним, Желько Любенович возглавил «Минай» в ноябре 2023 года. На этом посту он заменил Владимира Шарана.