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  4. Виктор Скрипник признался, из-за чего Ворскла провалила старт сезона УПЛ
Украина. Первая лига
25 декабря 2023, 20:17 |
1742
2

Виктор Скрипник признался, из-за чего Ворскла провалила старт сезона УПЛ

Сейчас 54-летний украинский специалист возглавляет «Металлист 1925»

25 декабря 2023, 20:17 |
1742
2
Виктор Скрипник признался, из-за чего Ворскла провалила старт сезона УПЛ
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

20 декабря 54-летний украинский специалист Виктор Скрипник официально покинул полтавскую «Ворсклу» и возглавил харьковский «Металлист 1925».

54-летний украинский специалист рассказал, почему полтавчане провалили старт сезона 2023/24 несмотря на то, что в прошлой кампании заняли 5-е место в УПЛ:

«Я был в Ворскле с лета 2022 года, пришел новый тренер со своими заморочками. Пока мы с командой привыкали друг к другу, прошло время. Казалось, последние пять игр чемпионата выигрываем и занимаем пятое место! Все молодцы, все красавцы.

Но летом 2023 года случается то, что случается. Уходят лучшие игроки. Во-первых, Вася Кравец. Левый защитник, стабилизировал у нас игру сзади. С ним и Женя Павлюк подрос. Да и другие защитники тоже мастерство имеют. Но Кравец уходит. Уходит Таулант Сефери, который провел 13 голов за чемпионат.

Уходит важный полузащитник Денис Олейник. У Дениса колоссальный опыт, мяча не боится, вообще таких игроков можно на пальцах пересчитать. Одновременно Ворсклу покидают три основных игрока. Олейник не хотел покидать Ворсклу? Я в курсе. Но клуб и игроки не сошлись на условиях. Ворскла хотела по-своему, игрок – по-своему, не сошлись, это нормальная ситуация. Страдает в таком случае болельщик команды, и тренер, которому этот игрок был нужен.

Мы только что спасли, можно сказать, сезон. Достали Александрию, заняли пятое место. Все довольны. Но у меня уходят три игрока. Вместо них приходит молодежь и два бразильца, в аренду. И вернулся Якубу. Один бразилец сломался за месяц, второй играет нормально, но ему еще надо привыкать к жесткости и вязкости украинского чемпионата.

И вот ответ на ваш вопрос, почему начали слабо, а потом разыгрались. Это процесс. Ты сначала садишься, а потом оно вырастает и дает плоды. И появляется возможность следующего шага», – заявил Скрипник.

Ранее Виктор Скрипник также прокомментировал «силу» чемпионата Украины 2023/24.

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Виктор Скрипник Металлист 1925 Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка
Источник Украинский футбол
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Комментарии 2
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Андрій
Він не вміє ставити гру, гравці не награвали моменти штрафні, кутові, пенальті, взагалі ніякої тактики не було! 
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Aries2005
А де гарантії того, що те ж саме не буде і в Металісті 1925?
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