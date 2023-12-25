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  4. Виктор СКРИПНИК: «Ведущие клубы УПЛ стали слабее»
Украина. Премьер лига
25 декабря 2023, 10:25 | Обновлено 25 декабря 2023, 10:41
658
0

Виктор СКРИПНИК: «Ведущие клубы УПЛ стали слабее»

Экс-тренер «Ворсклы» – о силе украинского чемпионата

25 декабря 2023, 10:25 | Обновлено 25 декабря 2023, 10:41
658
0
Виктор СКРИПНИК: «Ведущие клубы УПЛ стали слабее»
ФК Ворскла Полтава. Виктор Скрипник

Виктор Скрипник, который недавно сменил тренерский мостик в полтавской «Ворскле» на пост в харьковском «Металлисте 1925», поделился мнением о силе чемпионата в Украинской Премьер-лиге.

«Сейчас в УПЛ нет явных топов. Ведущие клубы стали слабее, а остальные немного поднялись, и все очень выровнялось. Нет и беспросветных аутсайдеров, возможно только у «Миная» плохо с набором очков.

А так в каждом матче борьба, почти все команды бегут, действуют жестко в единоборствах, играют интенсивно, дают объем. Сейчас не так, как когда «Шахтер» и «Динамо» наводили шорох в Лиге чемпионов, а в УПЛ наигрывали игроков ротации. И по этим грандам равняли всех остальных без шансов для них. Сейчас же каждый может обыграть каждого», – рассказал Скрипник.

Ранее стало известно, кто еще будет работать в штабе Скрипника в «Металлисте 1925».

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Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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