Виктор СКРИПНИК: «Ведущие клубы УПЛ стали слабее»

Виктор Скрипник, который недавно сменил тренерский мостик в полтавской «Ворскле» на пост в харьковском «Металлисте 1925», поделился мнением о силе чемпионата в Украинской Премьер-лиге.

«Сейчас в УПЛ нет явных топов. Ведущие клубы стали слабее, а остальные немного поднялись, и все очень выровнялось. Нет и беспросветных аутсайдеров, возможно только у «Миная» плохо с набором очков.

А так в каждом матче борьба, почти все команды бегут, действуют жестко в единоборствах, играют интенсивно, дают объем. Сейчас не так, как когда «Шахтер» и «Динамо» наводили шорох в Лиге чемпионов, а в УПЛ наигрывали игроков ротации. И по этим грандам равняли всех остальных без шансов для них. Сейчас же каждый может обыграть каждого», – рассказал Скрипник.